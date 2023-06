Les fans de Street Fighter se sont enfin réchauffés à Luke

Il aura fallu deux ans et des apparitions dans deux jeux principaux pour que les fans de Street Fighter commencent enfin à s’intéresser à Luke, le bouffon aux bras en tonneau préféré de tous.

Il est peut-être difficile d’imaginer que Street Fighter 6 est devenu l’un des jeux les mieux notés de l’année (dans une année marquée par Tears of the Kingdom), mais il fut un temps où il n’était pas aussi aimé. Lorsque le premier teaser a été publié, avec une obsession bizarre pour les pieds et les bourrelets de Ryu, ainsi qu’un logo horrible, le jeu a été un peu la risée de tous, ce qui n’a pas été aidé par l’apparition de Luke, qui n’était pas très apprécié à l’époque.

Il est peut-être aujourd’hui la tête d’affiche de Street Fighter 6, mais Luke a été présenté à l’origine comme le dernier personnage DLC de Street Fighter 5, où il avait une apparence bien différente de celle qu’il a aujourd’hui. Ses tatouages bizarres, sa coupe de cheveux bizarre et sa ressemblance avec Logan Paul ont fait de Luke un personnage un peu ridicule au début, ce qui n’allait pas de pair avec sa surpuissance initiale, qui en a fait un personnage assez impopulaire.

Les fans ont reproché à Capcom d’avoir choisi de mettre Luke sur la jaquette au lieu d’une jaquette classique, et encore plus dans la pose bizarre qu’ils avaient choisie pour lui. Malgré toute cette animosité envers Luke au fil des ans, il semble que les fans de Street Fighter soient prêts à enterrer la hache de guerre, car beaucoup d’entre eux ont commencé à partager leur nouvel amour pour le personnage.

Sur le subreddit Street Fighter, l’un des posts les mieux notés de la semaine dernière est celui du Redditor MRXGONNGIVEITOYA, qui a partagé une image de Luke et demandé : “Quelqu’un d’autre s’est réchauffé à ce badass gaffeur et ringard ?”. Ils ont ensuite avoué qu’ils détestaient Luke à cause de son design, mais qu’ils s’étaient finalement attachés à lui grâce à son “attitude loufoque mais positive”.

Le fait qu’il s’agisse de l’un des posts les mieux notés sur le subreddit ces derniers jours devrait déjà indiquer à quel point le vent a tourné en faveur de Luke, mais les commentaires montrent également l’amour retrouvé que lui portent les fans. Beaucoup d’entre eux admettent qu’ils détestaient Luke dans Street Fighter 5 parce que Capcom avait trop essayé de le rendre cool, mais il est devenu beaucoup plus populaire maintenant qu’il est un “himbo gaffeur”.

L’une des raisons de la popularité de Luke, mentionnée à plusieurs reprises dans le post Reddit, est son doubleur, Aleks Le. Non seulement Le donne une excellente interprétation de Luke et le rend beaucoup plus sympathique que dans Street Fighter 5, mais il s’est aussi beaucoup impliqué dans la communauté au cours des derniers mois, notamment en doublant des mèmes, en s’habillant comme son personnage et en manifestant un amour évident pour ce dernier.