Les grands changements de la saison 4 de Call of Duty : Warzone risquent d’être trop faibles et trop tardifs

Le récent Call of Duty : Warzone a apporté de nombreux changements par rapport à son prédécesseur de 2020. Afin de garder les choses fraîches, le titre a audacieusement modifié l’expérience de base de la franchise de bataille royale avec l’introduction de l’IA et des forteresses.

La nouvelle formule de gameplay de Call of Duty : Warzone a fait l’objet de nombreuses critiques, et c’est quelque chose qu’Activision a clairement gardé à l’esprit avec la récente Saison 4 du titre. La Saison 4 de Warzone a apporté de nombreuses modifications audacieuses au jeu, dont certaines étaient réclamées depuis longtemps par la communauté du jeu. Dans ce contexte, il se pourrait que la nouvelle identité de Warzone soit trop peu, trop tard.

Changements de la saison 4 de Call of Duty : Warzone

Il est évident que la saison 4 de Warzone attire autant l’attention. La saison 4 est sans doute la mise à jour la plus complète que la nouvelle Warzone ait reçue, avec même l’introduction d’une toute nouvelle carte appelée Vondel. En plus d’inclure un nouveau pass de combat, de nouvelles armes et un système météorologique dynamique, la Saison 4 a également permis d’apporter d’importantes modifications à la couverture de Warzone.

L’un de ces changements majeurs est l’augmentation de la santé de base des joueurs dans Call of Duty : Warzone. Grâce à la Saison 4, les joueurs commenceront désormais avec 150 points de vie en standard, contre 100 auparavant. Avec les plaques d’armure, les joueurs peuvent désormais avoir jusqu’à 300 points de vie au maximum, ce qui augmente considérablement le temps de mise à mort dans le jeu. La rapidité du temps nécessaire pour tuer a été l’une des principales plaintes concernant Warzone, et il est clair qu’Activision tente d’y remédier.

L’autre changement important apporté à Warzone par la Saison 4 est la suppression de l’IA des forteresses. Auparavant, les combattants IA pouvaient être trouvés assez régulièrement dans Warzone, ce qui était considéré par beaucoup comme une distraction frustrante et inutile. Avec la Saison 4, l’IA ne sera plus présente que dans les sites noirs, laissant les forteresses totalement ouvertes à l’exploration sans IA.

Le calendrier des changements de la saison 4 de Call of Duty : Warzone

Si les changements apportés à la saison 4 de Call of Duty : Warzone permettent de résoudre certains problèmes de longue date, il est difficile d’ignorer le moment choisi pour les mettre en œuvre. Les fans semblent déjà très réceptifs à ces changements, alors qu’il s’agit de modifications réclamées par les joueurs depuis la sortie de Warzone en 2022.

Par exemple, le nombre de joueurs de Call of Duty : Warzone a chuté de manière significative au cours des derniers mois. Ainsi, les récents changements apportés au jeu ne s’appliquent peut-être qu’aux joueurs restants qui n’ont pas apprécié l’ambiance originale de Warzone au départ. Il sera difficile de regagner ce public perdu de Warzone, d’autant plus que le lancement de la Saison 4 a été quelque peu entaché par la controverse très médiatisée autour des streamers de CoD tels que NICKMERCS et Dr Disrespect.

Les fans ayant réclamé ce genre de changements pendant quatre saisons entières, il est évident que beaucoup sont indifférents à leur mise en œuvre. Si l’on considère que la nouvelle carte Vondel occupera le devant de la scène avec ces nouveaux changements, toute l’ère Al Mazrah de la nouvelle Warzone est désormais associée pour toujours à un style de jeu différent.

Il n’en reste pas moins que les nouveaux changements de la Saison 4 de Warzone sont positifs, et sont clairement quelque chose que la base de joueurs croit fermement nécessaire d’implémenter. Ceci étant dit, les sept mois d’attente pour les changements de TTK et d’IA sont tout à fait inacceptables, et pourraient bien avoir détourné de nombreux joueurs de Warzone pour une durée indéterminée.