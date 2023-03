Les jeux gratuits PlayStation Plus de mars 2023 sont disponibles

Le dernier lot de jeux gratuits pour les abonnés PlayStation Plus est disponible dès maintenant. L’offre PS Plus Mars 2023 comprend trois jeux : Battlefield 2042, Minecraft Dungeons et Code Vein. Ces trois jeux sont disponibles jusqu’au 3 avril.

Les versions PS5 et PS4 de Battlefield 2042 sont toutes deux à gagner. Bien que le dernier opus de la longue série de FPS d’EA ait connu des débuts difficiles lors de son lancement en 2021, des mises à jour régulières ont été déployées depuis lors pour améliorer l’expérience en ligne. Battlefield 2042 étant désormais disponible sur PS Plus, vous pouvez vous attendre à une augmentation du nombre de joueurs, c’est donc le bon moment pour l’essayer.

Minecraft Dungeons est essentiellement la version Minecraft de Diablo, et c’est vraiment très bien. Joué dans une perspective isométrique, Minecraft Dungeons consiste à se frayer un chemin à travers des groupes d’ennemis à la recherche de nouveaux butins. Comme Diablo, Minecraft Dungeons atteint sa vitesse de croisière au fur et à mesure que vous jouez et il est préférable de l’apprécier avec des amis. Il s’agit d’un jeu coopératif familial idéal pour jouer avec les enfants, et il pourrait vous aider à assouvir votre envie de jouer à Diablo en attendant Diablo 4.

Si vous êtes un fan d’action-RPG et que vous n’avez pas encore testé Code Vein, il vaut certainement le coup d’œil sur PlayStation Plus. Ce RPG édité par Bandai Namco s’inspire du genre “souls-like” et présente une esthétique animée flashy. Même si l’influence de Dark Souls est perceptible en cours de jeu, Code Vein est plus indulgent. Il propose des combats puissants, des environnements sympas et une longue campagne qui peut être jouée en solo ou avec un ami.

Jeux PlayStation Plus gratuits pour mars 2023

Disponibles du 7 mars au 3 avril

Battlefield 2042 (PS5, PS4)

Minecraft Dungeons (PS4)

Code Vein (PS4)

Meilleures offres de jeux et de technologie cette semaine

Précommandez Final Fantasy 16 et recevez une carte-cadeau de 10 €.

Précommande du livre d’art de l’Anneau d’Elden – Les deux volumes sont en promotion sur Amazon

7 jeux Steam pour 20€.