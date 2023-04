Les jeux gratuits Xbox Games With Gold pour mai 2023 sont annoncés

Microsoft a dévoilé le prochain lot de titres Games With Gold gratuits pour le mois de mai 2023. Les deux titres gratuits sont Star Wars Episode I Racer et Hoa, tous deux jouables sur Xbox One et Xbox Series X|S.

Star Wars Episode I Racer sera disponible du 1er au 31 mai et renverra les joueurs en 1999. Ce jeu permet aux joueurs de revivre les moments emblématiques des courses de pods de Star Wars : Épisode I – La Menace Fantôme, et propose 21 pilotes différents, dont Anakin Skywalker. Racer a été lancé pour la première fois en 1999 sur Nintendo 64 avant d’être porté sur les plateformes modernes en 2020.

Hoa arrivera également sur le service et sera disponible du 16 mai au 15 juin. Il s’agit d’un puzzle-platformer époustouflant avec un style artistique peint à la main qui ne manquera pas de captiver son public. Il est conçu pour être relaxant, notamment grâce à sa musique et à sa bande-son sereines, ainsi qu’à ses graphismes attrayants.

N’oubliez pas que les joueurs devront être membres du Xbox Live Gold pour accéder à ces titres sans frais supplémentaires lorsqu’ils seront lancés sur le service le mois prochain.

Les titres Games With Gold d’avril 2023 sont toujours disponibles et comprennent Out of Space : Couch Edition et Peaky Blinders : Mastermind. Les nouveaux titres Xbox Game Pass d’avril comprennent Loop Hero, Minecraft Legends et Coffee Talk Episode 2 : Hibiscus & Butterfly.

Xbox Games With Gold pour mai 2023