Les jeux sensationnels du PlayStation Plus de septembre 2023 dévoilés !

Un jeu mensuel PlayStation Plus gratuit pour septembre 2023 a fait l’objet d’une fuite : les abonnés pourront jouer à Saints Row de 2022 sans frais supplémentaires. Les membres du PS Plus, toutes catégories confondues, reçoivent environ trois jeux par mois dans le cadre de leur abonnement, et les utilisateurs conservent l’accès à ces titres aussi longtemps qu’ils sont abonnés.

Sony a ajouté quelques jeux remarquables au PlayStation Plus en août 2023, puisque les utilisateurs peuvent désormais jouer à Death’s Door, Dreams et PGA Tour 2K23 avec leur abonnement. Les joueurs ont jusqu’au 4 septembre pour ajouter ces jeux à leur compte, après quoi ils seront remplacés par les jeux du mois prochain. Un titre à venir sur PS Plus en septembre 2023 a fait l’objet d’une fuite : il semblerait que les joueurs puissent jouer à Saints Row, de 2022.

Cette fuite provient de l’utilisateur billbil-kun de Dealabs, qui confirme que les abonnés PlayStation Plus des trois niveaux auront accès à Saints Row en septembre en tant que jeu mensuel gratuit. Selon la fuite, les joueurs auront entre le 5 septembre et le 3 octobre pour ajouter Saints Row à leur compte. Billbil-kun a déjà divulgué des jeux gratuits PS Plus avec une grande précision, mais il semblerait qu’ils n’aient pas divulgué le lineup ces derniers mois. Quoi qu’il en soit, les joueurs doivent prendre chaque fuite ou rumeur avec un grain de sel, et attendre que Sony annonce officiellement les jeux mensuels gratuits du PS Plus pour septembre 2023.

Sorti en août 2022, Saints Row est un reboot complet de la franchise, mais il n’a pas reçu de bonnes critiques au lancement. La version PS5 de Saints Row a obtenu un score de 61 sur Metacritic, tandis que son score utilisateur est beaucoup plus bas, à 2,9. Saints Row a été critiqué pour son histoire, ses personnages et ses graphismes, et il semble que les joueurs aient rencontré une grande variété de problèmes techniques. Dans l’ensemble, il semble que les fans n’aient pas été satisfaits de ce reboot, mais sa sortie sur PS Plus pourrait lui permettre de toucher un public plus large.

Il convient de noter que Saints Row est l’un des trois jeux qui seront disponibles sur PS Plus en septembre 2023. Le leaker billbil-kun a indiqué qu’il n’était pas en mesure de confirmer les deux jeux restants, et que les membres devraient donc attendre que Sony dévoile l’ensemble de la gamme. Les jeux mensuels gratuits offrent généralement une variété décente de titres, de sorte que les deux autres emplacements peuvent inclure des jeux indépendants ou des titres sportifs pour compléter la collection.