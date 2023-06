Les joueurs de Diablo 4 ont déjà créé Kratos, Walter White et He-Man

Les joueurs de Diablo 4 mettent à l’épreuve le créateur de personnages.

Diablo 4 est enfin entre les mains de tout le monde et, malgré les nombreux problèmes de serveur attendus lors du lancement, de nombreuses personnes ont commencé à se plonger dans le créateur de personnage pour créer le guerrier de leurs rêves. Cependant, comme pour tous les outils de personnalisation de personnages assez profonds, vous savez qu’il y a quelques personnes choisies pour réaliser les créations les plus ridicules possibles, et Diablo 4 n’échappe pas à la règle.

Allez faire un tour sur le subreddit Diablo 4 (merci GamesRadar), et vous y trouverez un certain nombre de personnes partageant leurs personnages. L’un des posts les plus populaires est celui de u/djnobility, qui a partagé sa recréation du super-héros préféré des années 80, He-Man. Bien que u/djnobility cite le mème que nous connaissons et aimons tous, sa version de He-Man semble plus proche de la représentation emblématique des Maîtres de l’Univers.

Pour couronner le tout, plusieurs joueurs de Diablo 4 se sont inspirés de l’hommage à He-Man de u/djonobility et ont créé son ennemi juré, Skeletor. Certes, la classe Nécromancien est un peu trop maigre pour représenter la stature de Skeletor, mais cela n’a pas empêché les joueurs d’essayer.

Bien sûr, le plaisir ne s’arrête pas là, puisqu’un autre utilisateur répondant au nom de u/Lox72 a lancé un défi direct à cette création de He-Man, et a partagé sa recréation de Kratos dans la trilogie originale de God of War, avant qu’il ne devienne une figure paternelle douteuse. Malheureusement, il n’a pas ses emblématiques lames du Chaos, mais l’armure est tout à fait conforme grâce au système de transmog, tout comme ses tatouages et sa caboche grise et brillante.

Enfin, ce ne serait pas vraiment un créateur de personnage si nous n’avions pas une sorte de recréation de Walter White, et u/bayne_lawl a été plus qu’heureux de le faire. Nous ne voyons que la tête de Walter, ce n’est donc pas la création la plus approfondie que vous puissiez voir, mais ils ont réussi à lui donner le titre de Crystalline Harvester, ce qui est une touche étonnamment parfaite pour un personnage absolument ridicule.

Si vous pouvez le croire, ce n’est même pas la seule création de Walter White de la semaine, car les joueurs de Street Fighter 6 ont créé leurs propres abominations à l’aide du créateur de personnage. Walter White était évidemment présent, mais ils ont également réussi à créer d’autres personnages tels que Kratos, Omni-Man, Negan, et bien d’autres encore. Ne sous-estimez jamais un joueur qui dispose d’un système de personnalisation en profondeur.