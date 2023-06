Les joueurs de Fortnite considèrent le manque de mobilité comme une bonne chose

Fortnite a supprimé un grand nombre de ses options de mobilité cette saison, mais ce n’est pas forcément une mauvaise chose. Même s’il y a beaucoup de nouvelles fonctionnalités pour divertir les joueurs dans le chapitre 4 saison 3, beaucoup ont été déçus lorsqu’ils ont essayé leur première partie et ont remarqué le manque d’objets de mobilité disponibles. Pour se déplacer rapidement, les joueurs de Fortnite doivent désormais recourir aux voitures et aux vélos, mais malheureusement, ce n’est pas aussi pratique qu’un objet de mobilité qu’ils pourraient simplement mettre dans leur inventaire et utiliser quand et où ils le souhaitent.

La saison dernière, les joueurs avaient le choix entre des tonnes d’options de mobilité. Il y avait la lame cinétique, qui pouvait être utilisée pour sauter d’un endroit à l’autre extrêmement rapidement. Les joueurs pouvaient également choisir entre l’équipement ODM d’Eren Jaeger et les lanceurs de toile du Spider-Verse, tous deux extrêmement similaires et faciles à acquérir. On pourrait dire qu’il y avait trop d’objets de mobilité il y a quelques semaines, et qu’il n’y a maintenant presque plus d’options disponibles.

De nombreux joueurs ont été contrariés lorsqu’ils ont réalisé que certains de leurs objets préférés avaient été retirés de Fortnite, mais tout le monde n’était pas du même avis. Certains joueurs sur le subreddit FortniteBR ont exprimé leur opinion sur le fait que moins d’objets de mobilité pourrait être une bonne chose pour la bataille royale. Ceux qui partageaient ce point de vue ont souligné à quel point il était agréable de pouvoir abattre un adversaire sans qu’il ne s’enfuie simplement lorsqu’il s’apercevait que sa santé était faible. Lorsque ces objets ont été rendus indisponibles, les adversaires en fuite ont cessé d’être récompensés pour avoir tenté d’échapper à un affrontement.

S’ils préfèrent atterrir au bord de la carte, ils auront accès à plus de butin et à moins de rencontres, mais il est probable qu’ils devront s’enfuir rapidement pour échapper à la tempête. Les joueurs estiment qu’il s’agit d’une situation à haut risque et à haut rendement. Depuis le chapitre 1 de la saison 1, le cercle de tempête est un aspect important de Fortnite, et le fait de disposer d’un moyen facile d’échapper à la tempête à n’importe quel moment du jeu le rend inutile.

De récentes fuites suggèrent qu’un objet de mobilité fera bientôt son retour dans Fortnite. Les joueurs qui préfèrent le jeu sans ces gadgets devraient en profiter tant que cela dure, car la prochaine mise à jour de contenu pourrait bien les faire revenir.