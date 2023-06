Les joueurs de Genshin Impact sont mécontents de la version 3.7

Les fans de Genshin Impact sont furieux de la nouvelle liste d’ennemis proposée dans la version actuelle du domaine le plus difficile du jeu, connu sous le nom de Spiral Abyss.

Les joueurs de Genshin Impact ne sont pas satisfaits de la nouvelle version du Spiral Abyss qui est arrivée dans la version 3.7. Ce domaine unique est considéré par beaucoup comme l’élément de contenu le plus difficile, car il exige des joueurs qu’ils combattent plusieurs vagues d’ennemis de haut niveau. La liste des ennemis change toutes les deux semaines et les joueurs peuvent obtenir des récompenses différentes à chaque réinitialisation.

Cela signifie que les joueurs de Genshin Impact doivent constamment ajuster la composition de leur équipe afin de tirer parti des faiblesses des ennemis. Terminer chaque étage dans un certain délai permet d’obtenir diverses récompenses, qu’il s’agisse de matériaux d’ascension importants ou de Primogemmes utilisées pour l’obtention de nouveaux personnages.

Ces derniers jours, les joueurs de Genshin Impact se sont beaucoup plaints de la nouvelle réinitialisation Spiral Abyss 3.7, qui propose apparemment certains des ennemis les plus difficiles du jeu. La difficulté des ennemis augmente à chaque étage, ce qui signifie que les chambres de l’étage 12 contiennent généralement les ennemis les plus puissants. Un utilisateur de Reddit nommé The_Omegastorm a lancé une discussion intéressante sur le subreddit principal du jeu à propos de l’Abysse 3.7, qui a recueilli plus de 2 000 votes. Les voyageurs se plaignent du fait que le gouffre de la spirale actuel est probablement le plus difficile jamais présenté dans le jeu et que de nombreux joueurs ayant des tonnes de personnages au maximum ont déjà abandonné l’idée d’obtenir les trois étoiles pour certains étages.

Certains commentaires indiquent que la meilleure façon de terminer chaque étage est d’utiliser la stratégie des tentatives multiples et d’ajuster la composition de l’équipe pour chaque chambre. De nombreux fans affirment que si HoYoverse continue d’augmenter la difficulté de Spiral Abyss, cela affectera considérablement l’expérience de jeu des nouveaux joueurs. Le principal problème de ce domaine est qu’il est considéré comme le seul contenu de fin de partie disponible.

Un autre Redditor nommé volkn369 a partagé une vidéo qui montre à quel point il peut être frustrant de combattre plusieurs Hérauts des Abysses en même temps. Le joueur est constamment gelé avant qu’une attaque ne lance son Thoma dans les airs, et il meurt des dégâts de la chute. De nombreux joueurs affirment qu’ils vivent une expérience similaire lorsqu’ils combattent dans cette chambre.

L’aspect le plus frustrant de ces ennemis est probablement leur bouclier cryogénique, qui oblige les joueurs à infliger des tonnes de dégâts avant d’affecter leurs HP. Cela peut s’avérer particulièrement difficile si les joueurs n’ont pas d’applicateur Pyro puissant dans leur équipe.