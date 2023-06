Les meilleurs jeux sur PS Plus Premium & Extra (juin 2023)

PS Plus Premium dispose d’une bibliothèque de plus de 700 titres, mais quels sont les meilleurs jeux du service d’abonnement de Sony ?

Le 13 juin 2022, Sony a lancé son nouveau PlayStation Plus en Amérique du Nord. Divisé en trois niveaux, ce modèle combine la version précédente de PS Plus avec PS Now ; selon le niveau auquel une personne s’abonne, elle aura accès à certains services et jeux.

PlayStation Plus Essential : 8,99 € par mois / 24,99 € par trimestre / 59,99 € par an

PlayStation Plus Extra : 13,99 € par mois / 39,99 € par trimestre / 99,99 € par an

PlayStation Plus Premium: 16,99 € par mois / 49,99 € par trimestre / 119,99 € par an

PS Plus Premium compte plus de 700 jeux couvrant plus de deux décennies de l’histoire de la PlayStation. Une collection aussi vaste peut être écrasante, et l’application PS Plus ne facilite pas la navigation dans la bibliothèque ; il peut donc être utile de connaître les points forts de ce volet avant d’investir dans un abonnement. Chaque mois, Sony ajoute une poignée de nouveaux jeux. Si la plupart d’entre eux sont des nouveautés PS5 et PS4, ils sont parfois accompagnés de quelques titres classiques.

Quels sont les meilleurs jeux sur PS Plus Extra ? Quels sont les grands classiques du PS Plus Premium ?

Jurassic World Evolution 2

Jurassic World Evolution 2 | Bande-annonce de précommande | PS4, PS5

Depuis le lancement de PS Plus Extra et Premium, ces paliers ont éclipsé les cadeaux mensuels du service qui ne nécessitent qu’un abonnement au niveau Essentiel. Cela dit, contrairement au Game Pass, le PS Plus a largement continué à offrir des cadeaux substantiels que les abonnés devraient s’efforcer d’ajouter à leur collection, même s’ils n’ont pas l’intention d’y jouer tout de suite. Les jeux gratuits de juin 2023 de PS Plus Essential sont NBA 2K23, Trek to Yomi et Jurassic World Evolution 2. Les trois options ont leurs avantages, et pour certains, NBA 2K23 sera le jeu phare du mois ; cependant, on peut supposer que la plupart des personnes très intéressées par le titre sportif de 2K l’ont déjà acheté, car le jeu approche de la fin de son cycle de vie. Néanmoins, le contenu solo de NBA 2K23 n’a pas de date d’expiration.

Jurassic World Evolution 2 est loin d’être un petit projet, mais les simulations d’entreprise peuvent être difficiles à vendre pour les non-initiés. Même si tout le monde aime les dinosaures et que Jurassic Park est un produit connu avec un énorme public, cela ne suffira peut-être pas à convaincre un nouveau venu dans le genre de faire le saut financier. Par conséquent, PS Plus Essential est l’occasion idéale pour les débutants de se mettre dans le bain, et Jurassic World Evolution 2 est assez accessible pour les standards de la simulation d’entreprise.

Après une courte campagne qui sert principalement de tutoriel, Jurassic World Evolution 2 propose aux joueurs de compléter cinq histoires en réalité alternée basées sur les films. Ce mode est le principal argument de vente du jeu, et il est très amusant et peut facilement occuper quelqu’un pendant des semaines ou des mois. Sur le plan visuel, Frontier Developments a frappé un grand coup, les dinosaures étant rarement aussi beaux que dans cette version 2021.

Ratchet & Clank : Rift Apart

Ratchet & Clank: Rift Apart | Bande-annonce de lancement | PS5

Ajouté au PS Plus Extra en mai 2023, Ratchet & Clank : Rift Apart est l’un des jeux PS5 les plus médiatisés à être introduit sur le service. En tant qu’exclusivité pour la console, cette révélation semblait destinée à se produire tôt ou tard, bien qu’il ait fallu attendre près de deux ans après les débuts du jeu pour que ce moment arrive. Rift Apart pourrait bien rester le plus beau jeu PS5 du marché, un témoignage de la maîtrise de la technologie par Insomniac et de son talent pour créer des mondes vibrants et époustouflants qui ne dépareilleraient pas dans un film de Pixar.

Rift Apart est à la hauteur de son apparence avec un gameplay fantastique et une histoire agréable qui permet à ses adorables personnages de briller. Bien que Ratchet et son compagnon robotique occupent le devant de la scène, ils sont accompagnés d’un nouveau Lombax jouable sous la forme de Rivet, qui est également accompagnée de son propre partenaire. En combat, les personnages se contrôlent en grande partie de la même manière, mais le jeu réussit parfaitement à établir l’identité propre de Rivet à travers sa personnalité.

En fin de compte, Ratchet & Clank vit et meurt grâce à la force de son gameplay, et Rift Apart fait partie des meilleurs efforts de la franchise. Ratchet et Rivet ont accès à un large assortiment d’armes amusantes, qui ont toutes leur utilité dans la campagne.

Wolfenstein II : The New Colossus

Wolfenstein II: The New Colossus - Bande annonce de lancement | Disponible | PS4

La sélection PS Plus Extra d’avril 2023 comprenait deux jeux Wolfenstein : The Old Blood et The New Colossus. Bien qu’il ne s’agisse que d’une extension, le premier est sans doute aussi bon que n’importe lequel des jeux récents de MachineGames dans la franchise ; cependant, si quelqu’un veut vivre une expérience Wolfenstein complète, il devra se plonger dans The New Colossus. S’appuyant sur les fondations solides de The New Order, cette suite est plus grande et généralement meilleure. Doté d’un grand méchant et d’un sens aigu de l’échelle et du spectacle, The New Colossus est un blockbuster bourré d’action qui se regarde, se contrôle et s’entend à merveille.

PS Plus ne dispose pas d’une surabondance de jeux de tir à la première personne brillants, mais la trilogie Wolfenstein de MachineGames est désormais disponible dans son intégralité pour les abonnés Extra et Premium. Pris dans leur ensemble, ces jeux sont sans doute les meilleurs représentants du genre sur le service. William “B.J.” Blazkowicz est rempli d’action viscérale, de gore, de meurtres furtifs, d’armes satisfaisantes et de décors glorieux qui font honte à de nombreuses productions hollywoodiennes. Pour la plupart, ces jeux racontent des histoires divertissantes qui contiennent juste ce qu’il faut de fromage sans pour autant paraître trop difficiles.

Uncharted : Legacy Of Thieves Collection

Uncharted: Legacy of Thieves Collection - Trailer de lancement - VF - 4K | PS5

Avant mars 2023, les abonnés PS Plus Extra pouvaient déjà jouer à Uncharted 4 : A Thief’s End et à son spin-off, The Lost Legacy, sur PS4. Cependant, la Legacy of Thieves Collection offre aux possesseurs de PS5 les versions ultimes des jeux d’action-aventure bien-aimés de Naughty Dog. Pour être clair, ce pack ne remasterise pas les titres de manière significative, du moins en ce qui concerne les graphismes.

La principale raison pour laquelle les possesseurs de PS5 devraient jouer à ces itérations est due à leurs options de performance, car elles permettent aux jeux de tourner à un taux d’images par seconde plus élevé. En fin de compte, si quelqu’un a déjà joué à l’intégralité d’Uncharted, il n’aura peut-être pas beaucoup de raisons de revenir à la Legacy of Thieves Collection.

Marvel’s Spider-Man : Miles Morales

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales - Bande-annonce de lancement de la version PC

Le répertoire d’Insomniac Games parle de lui-même, et le développeur se concentre actuellement sur le Wall-Crawler de Marvel. Marvel’s Spider-Man de 2018 est un excellent jeu en monde ouvert avec des mouvements satisfaisants, des combats acrobatiques et fluides, et une narration respectable ; malheureusement, le 16 mai, le jeu quittera le PS Plus. Malheureusement, le 16 mai, le jeu quittera le PS Plus. Cependant, pour le moment, Miles Morales n’est pas prêt à suivre le mouvement. Bien qu’il ressemble plus à une extension qu’à une véritable suite, le spin-off conserve tous les points forts de son prédécesseur, y compris les meilleures mécaniques d’araignée du jeu.

Miles Morales établit le protagoniste éponyme comme une alternative viable à Peter Parker, en développant l’histoire et la personnalité du personnage pour les joueurs qui ne seraient pas familiers avec la version comics de Miles. Aussi court soit-il par rapport à l’entrée principale, le jeu raconte une histoire captivante qui se concentre sur la double vie du héros, quelque chose qu’il commence à peine à comprendre puisqu’il est encore nouveau dans cette histoire de Spider-Man.

Horizon Forbidden West

Horizon Forbidden West - Trailer cinématique - VF - 4K | PS4, PS5

Presque un an après sa sortie, Horizon Forbidden West est disponible sur PS Plus Extra. Bien qu’il y ait trop peu de données pour essayer de dégager une tendance, cet ajout pourrait être une indication de la façon dont Sony prévoit de gérer les projets de première partie à l’avenir.

Horizon Ouest Interdit raconte le prochain chapitre de l’histoire d’Aloy, et Guerrilla Games a largement choisi de peaufiner les mécanismes du jeu original. Avec un monde ouvert plus vaste, des combats plus raffinés et une campagne mieux rythmée, la suite présente des arguments convaincants pour surpasser son prédécesseur. Combinés, HZD et HFW peuvent facilement divertir les joueurs pendant plus de 100 heures.

Final Fantasy 7 Remake Intergrade

FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE | Bande-annonce finale - FR | PS5

Final Fantasy 7 Remake Intergrade est un excellent choix pour les abonnés PS Plus Extra, en particulier ceux qui aiment les JRPG d’action. Le jeu original de 1997 a contribué à mettre la PS1 sur la carte, et bien que le remake prenne quelques libertés créatives avec l’histoire et le gameplay, il rend respectueusement hommage à l’héritage de FF7. Centré sur Midgar, le jeu moderne retrace les débuts de Cloud Strife au sein d’AVALANCHE, mettant en scène les tentatives du groupe de résistance pour saper l’autorité de la Shinra.

Au cours de la dernière décennie, Square Enix s’est résolument tourné vers l’action en temps réel plutôt que vers le combat au tour par tour, et FF7 Remake est le meilleur représentant de ce style de jeu. Alors qu’une suite, Final Fantasy 7 Rebirth, a été officiellement annoncée, c’est le moment idéal pour les nouveaux venus de sauter dans le train du remake, et PS Plus est la plateforme idéale pour le faire.