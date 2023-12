Les meilleurs jeux vidéo de 2023

Des jeux comme The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom et Chants of Sennaar se sont distingués au cours d’une année faste.

Bonjour à tous. Aujourd’hui, nous dressons la liste des meilleurs jeux vidéo de l’année, mais…

L’actualité des jeux vidéo de la semaine :

La Chine assouplit sa position sur les jeux vidéo après avoir annoncé de nouvelles réglementations strictes la semaine dernière

Nvidia commercialise une version bridée de ses puces en Chine

Jeux de l’année

L’année 2023 restera dans les mémoires comme une période brutale pour l’industrie du jeu vidéo, car les entreprises qui se sont développées pendant les années de faibles taux d’intérêt ont été poussées à réduire leurs coûts. Des milliers de travailleurs ont perdu leur emploi, non seulement dans des entreprises peu performantes comme Embracer Group, mais aussi chez les fabricants de jeux les plus prospères, comme le développeur de Fortnite, Epic Games.

Mais les jeux étaient bons, et leur succès mérite d’être célébré, même en période de morosité. Comme le veut la tradition annuelle ici à Game On, j’ai rassemblé les 10 meilleurs jeux de 2023, une année où il a été particulièrement difficile de réduire la liste.

Tout d’abord, quelques jeux qui auraient pu être retenus si j’avais eu plus de temps pour y jouer : Alan Wake 2, Cyberpunk 2077 : Phantom Liberty, Lies of P, The Legend of Heroes : Trails to Azure.

Et maintenant, la liste, sans ordre particulier :

Octopath Traveler 2

Octopath Traveler de Square Enix était un jeu de rôle au tour par tour magnifique mais fastidieux, et je n’attendais donc pas grand-chose de la suite de cette année. Mais Octopath Traveler 2 m’a époustouflé. Non seulement il corrige les défauts de son prédécesseur, comme la structure répétitive, mais il apporte une tonne de nouvelles idées intelligentes et propose peut-être la meilleure bande-son de l’année. Il est impossible d’écouter Partitio’s Theme sans sourire.

Baldur’s Gate 3

Ce qui est le plus remarquable dans Baldur’s Gate 3, ce n’est pas la liste de personnages complexes ou la profondeur des combats stratégiques. C’est le fait que les développeurs de la société belge Larian n’ont pas eu peur de créer des heures et des heures de contenu que la plupart des joueurs ne verront jamais. Presque toutes les quêtes de ce jeu bien rempli, qu’il s’agisse d’un conflit entre druides et gobelins ou d’une tentative de sauvetage d’un politicien puissant dans une maison en flammes, peuvent être résolues de plusieurs façons. Et les décisions que vous prenez au cours du premier acte peuvent avoir des conséquences inattendues bien des heures plus tard. L’ensemble du jeu peut se dérouler selon des millions d’itinéraires, créant une tapisserie brillante qui a justifié toutes les accolades.

The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom

Comment faire suite à ce qui est peut-être le plus grand jeu d’exploration jamais réalisé ? C’est simple : on le transforme en jeu Lego. Tears of the Kingdom de Nintendo, suite directe de Breath of the Wild de 2017, vous offre une série de nouvelles capacités puissantes avec lesquelles vous pouvez jouer, notamment Ultrahand, qui vous permet de transformer des troncs et des ventilateurs en engins puissants et ridicules. Ajoutez à cela une bande-son géniale, une tonne de quêtes formidables et une histoire étonnamment émouvante, et vous obtenez l’un des meilleurs jeux de l’année.

Chants de Sennaar

Deux passionnés ont été les principaux architectes de Chants of Sennaar, un brillant jeu de réflexion inspiré de l’histoire biblique de la Tour de Babel. Dans la peau d’un mystérieux personnage masqué, vous escaladez une tour remplie de tribus de créatures qui parlent chacune une langue unique. Votre tâche consiste à déchiffrer les glyphes qui composent chacune de ces langues, à l’aide d’indices contextuels et d’un peu de devinette pour comprendre qui dit quoi. C’est un puzzle logique satisfaisant de Focus Entertainment avec une fin charmante.

Super Mario Bros. Wonder

Il faut à peu près cinq minutes pour comprendre que Super Mario Bros. Wonder de Nintendo est un jeu spécial. Le dernier opus de l’omniprésente série de jeux de plateforme commence par ressembler à n’importe quel autre jeu de Mario des 30 dernières années. Puis… ceci se produit. A partir de là, il est difficile de s’arrêter de rire.

Star Wars Jedi : Survivor

En 2019, Respawn d’Electronic Arts a sorti Star Wars Jedi : Fallen Order, un jeu qui reprend le poids et le défi de la série Dark Souls et les amène dans une galaxie très, très lointaine. La suite directe de cette année apporte quelques améliorations significatives. Il y a de grands hubs à explorer, de nouvelles compétences satisfaisantes comme le air dash et une série de niveaux imbriqués qui sont très amusants à explorer.

Paranormasight : Les sept mystères de Honjo

Ce roman visuel court et tranquille de Square Enix est passé inaperçu cette année, mais il vaut la peine d’être découvert. Situé à Tokyo, le jeu tourne autour d’une mystérieuse malédiction, de deux nuits endiablées et d’un grand nombre de meurtres. Il y a de grands rebondissements, des énigmes qui brisent le quatrième mur et tous les autres délicieux éléments d’horreur et de mystère que l’on peut attendre d’un jeu de ce genre. (Pensez à Danganronpa, Zero Escape)

Spider-Man 2

La dernière histoire Marvel de Sony est gonflée et semble parfois plus intéressée à préparer des suites qu’à raconter une histoire cohérente (ce qui pourrait sembler familier à quiconque est allé au cinéma dernièrement). Mais se balader dans la ville de New York est toujours aussi amusant. Un point fort : cette fois-ci, en incarnant Peter Parker ou Miles Morales, vous pouvez utiliser un dispositif appelé Web Line pour créer des ponts de corde dans les airs, ce qui vous permet de vous faufiler et d’éliminer les ennemis un par un de la manière la plus satisfaisante qui soit.

Diablo IV

Ce jeu de Blizzard, filiale de Microsoft, est aussi un hommage à la fantastique Steam Deck OLED de Valve, sur laquelle j’ai joué à Diablo IV presque tous les soirs avant de me coucher. C’est le jeu d’action parfait pour regarder la télé avec son conjoint, et honnêtement, tuer des démons avec les boulons de givre d’une sorcière est plus apaisant qu’on ne le pense.

The Case of the Golden Idol (contenu téléchargeable)

L’un des meilleurs jeux de l’année dernière était The Case of the Golden Idol, le jeu de mystère de Playstack avec un style artistique funky qui demande aux joueurs d’examiner les conséquences de différents meurtres et d’essayer de comprendre ce qui s’est passé. Cette année, les développeurs de Color Gray Games ont sorti deux packs d’extension qui contiennent chacun trois affaires, développant encore davantage l’histoire avec des énigmes tout aussi satisfaisantes que celles du premier jeu. Ils ont récemment annoncé une suite, The Rise of the Golden Idol, pour l’année prochaine – il y a donc de fortes chances qu’ils figurent également sur la liste de 2024.