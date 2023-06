Les meilleurs ordinateurs portables de jeu à petit prix pour 2023

Lors de l’achat d’un ordinateur portable de jeu pour la première fois, son prix est l’un des principaux facteurs décisifs, le rapport qualité-prix faisant l’objet d’une attention particulière. Si vous disposez d’un budget limité, vous devrez peut-être faire des compromis. Par exemple, vous devrez réduire l’espace de stockage au profit d’un meilleur GPU ou remplacer un écran à taux de rafraîchissement élevé par un écran offrant une meilleure fidélité visuelle. Un ordinateur portable de jeu économique peut vous coûter entre 600 et 2 500 €, en fonction de votre classification de ce que représente un ordinateur portable de jeu économique et de vos attentes à son égard.

Les principaux compromis que vous devrez faire en optant pour un ordinateur portable de jeu économique sont d’ordre esthétique (les ordinateurs portables plus minces et plus fins finissent par coûter plus cher, surtout lorsqu’ils sont dotés des dernières fonctionnalités, telles que les chambres à vapeur). La faible autonomie de la batterie est un thème récurrent dans les ordinateurs portables de jeu, étant donné qu’ils sont généralement destinés, malgré l’ironie, à être branchés, en raison de restrictions thermiques et de limitations de la batterie.

L’achat d’un ordinateur portable de jeu à petit budget consiste, faute de mieux, à choisir la meilleure option qui réponde à vos besoins sans pour autant négliger ce que vous attendez d’un ordinateur portable en général. Voici quelques-uns de nos meilleurs choix :

MSI Thin GF63 15.6″ 144Hz Gaming Laptop

Il fut un temps où un ordinateur portable comme le MSI Thin GF63 15.6″ 144Hz PC Portable Gamer était hors de portée de la plupart d’entre nous, compte tenu de son excellente qualité de construction, de sa puissance sous le capot et de son stockage haute performance couplé à un grand nombre d’options d’entrée/sortie. Heureusement, grâce aux progrès réalisés dans l’industrie depuis lors, il est possible de se procurer un ordinateur portable de jeu respectable qui peut également servir d’ordinateur de travail pour un prix aussi bas que 1200 $, sans compromettre les performances, les options de stockage ou la qualité de construction.

Le MSI Thin GF63 est l’un de mes préférés, et c’est un ordinateur de tous les jours, bien qu’il ait des spécifications plus élevées que celles que nous recommandons actuellement. Il a beaucoup d’atouts, même s’il est quelque peu limité par son écran moyen et son autonomie médiocre. Bien qu’il ne soit pas idéal à trimballer pour les tâches les plus banales, comme des heures prolongées à la bibliothèque, il est l’un des appareils les plus performants et les plus économiques que l’on puisse acheter en 2023.

Lenovo Legion 5 15ACH6H

Le Lenovo Legion 5 PC Portable Gamer est livré avec une configuration Ryzen 5 5600H et RTX 3070 qui devrait permettre de jouer facilement à la plupart des jeux modernes avec une option permettant de pousser la fréquence à 165 Hz sur les titres esports tels que Counter-Strike : Global Offensive, Dota 2, League of Legends et Valorant pour n’en citer que quelques-uns.

Bien qu’il ne soit pas en mesure de remporter des prix de performance, il fait un bon travail compte tenu de son prix et de son public cible en fournissant une puissance adéquate à un excellent prix malgré une mémoire embarquée très faible, même pour un ordinateur portable de jeu de milieu de gamme ; la plupart des jeux modernes recommandent 16G de mémoire DDR4 ou équivalente pour fonctionner confortablement.

MSI Katana 15 15.6″ 144Hz FHD Gaming Laptop

Pour les joueurs disposant d’un budget plus important, le MSI Katana 15 15.6″ 144Hz FHD PC Portable Gamer est un ordinateur étonnamment bien équipé qui peut rivaliser avec des ordinateurs portables coûtant près de 500 $ de plus en termes de spécifications brutes. Il fonctionne relativement bien pour un portable de ce calibre et embarque la plupart du matériel haut de gamme que l’on recherche normalement dans un portable qui coûte un peu plus de 2k€. Avec de la DDR5, le dernier processeur Intel Core i7 et une RTX 4070, il n’y a pas grand chose que cette variante du MSI Katana ne puisse gérer en termes de jeux modernes.

Si l’on devait faire une liste d’améliorations, on pourrait probablement parler de l’autonomie de la batterie pendant les jeux et d’un écran plus performant que celui qui est fourni. Mais au niveau de prix où il se situe, le Katana est plus que satisfaisant, ce qui en fait notre choix pour le meilleur ordinateur portable de jeu haut de gamme pour un budget limité, grâce à son orientation sans compromis sur la performance.

ASUS ROG ZEPHYRUS-G16-GU603VV-N24W

ASUS ROG ZEPHYRUS-G16-GU603VV-N24W PC Portable Gamer est de loin notre meilleur choix pour un ordinateur portable de jeu compact et il est tellement en avance sur la concurrence en ce qui concerne le rapport prix/performance que nous n’avons pas d’alternative à recommander actuellement, en particulier compte tenu de ses prix de vente actuels qui en font un choix évident pour tous ceux qui recherchent un mastodonte de jeu compact.

Le GPU interne RTX 4060 est un GPU assez costaud qui devrait répondre à tous vos besoins en matière de jeu. Avec un SSD haut de gamme PCI-E 4.0 de 1 To associé à l’un des meilleurs CPU, l’i9 13900H, il y a beaucoup à offrir en termes de performances non seulement pour le jeu mais aussi pour la productivité.

ASUS termine le Zephyrus G16 avec l’un des meilleurs écrans du marché avec un écran WQXGA d’une luminosité de 500 Nits, supportant le Dolby Vision HDR et une fréquence de 240 Hz, une excellente combinaison qui peut être considérée à juste titre comme le point fort du portable Zephyrus qui est actuellement en vente chez Amazon.

Que rechercher dans un ordinateur portable de jeu ?

LE PROCESSEUR : Le processeur est le principal moteur de tous les ordinateurs modernes et un ordinateur portable ne fait pas exception. Les nouveaux processeurs d’ordinateurs portables sont nettement plus puissants que leurs prédécesseurs et fonctionnent souvent plus froidement et plus efficacement grâce à de nouveaux processus de fabrication. Si vous jouez, l’idéal est d’avoir au moins un processeur Intel Core i5 ou AMD Ryzen 5, les APU d’AMD étant également une bonne option pour les ordinateurs portables bas de gamme.

Les processeurs de la série H d’Intel ont tendance à avoir des limites de puissance plus souples et sont souvent dotés de plus de cœurs. Les processeurs HS et HX d’AMD, en particulier ceux basés sur la technologie Zen 4, bénéficient d’une meilleure isolation thermique, d’une plus grande efficacité et d’une meilleure performance.

GPU : Un ordinateur portable de jeu moderne a tendance à s’appuyer sur le GPU le plus important de tous les composants qu’il contient pour offrir des performances de jeu décentes à l’utilisateur final. Heureusement, Nvidia et AMD ont tous deux relevé le défi dernièrement, en poussant leurs nouvelles architectures vers des limites plus élevées tout en permettant un jeu plus efficace en déplacement, avec certains des derniers GPU proposés qui font le saut vers les ordinateurs portables.

Alors qu’AMD s’est concentré sur les ordinateurs portables de jeu de milieu de gamme avec seulement deux offres de GPU dans la série RX7000 mobility, Nvidia a déployé plus de variantes de GPU mobiles que de variantes de bureau, ce qui montre à quel point le fabricant de GPU prend le jeu mobile au sérieux. Avec des technologies telles que DLSS et FSR qui s’améliorent constamment au fil du temps, il est logique d’opter pour une génération de GPU plus récente qui peut gérer de nombreuses optimisations mieux que les générations précédentes ; les GPU de la série RTX 4000 gèrent DLSS3 bien mieux que leurs prédécesseurs par exemple.

LA MÉMOIRE VIVE : Les ordinateurs portables sont de toutes les formes et de toutes les tailles, et leur capacité de mémoire est impressionnante. Bien que cela ne soit normalement pas un problème pour les ordinateurs portables de jeu, dans certains cas, les ordinateurs portables plus petits ont une mémoire soudée, ce qui complique considérablement les mises à niveau et les réparations pour les utilisateurs qui souhaitent utiliser leurs appareils plus longtemps que leurs garanties de service.

Il est toujours bon de se renseigner sur la mémoire dont est équipé son ordinateur portable et sur les mises à niveau de mémoire potentiellement adaptées qui sont disponibles pour éviter d’être pris au dépourvu. Certains ordinateurs portables ne prennent pas en charge certains modules de mémoire ou ne disposent pas d’emplacements d’extension adéquats. Il est donc conseillé de faire ses propres recherches, en particulier lors de l’achat d’un ordinateur portable de jeu à petit budget.

En règle générale, la plupart des ordinateurs portables destinés au jeu doivent disposer d’au moins 16 Go de mémoire (32 Go de préférence) ou au moins d’une possibilité de mise à niveau vers cette capacité ou une capacité supérieure pour vous permettre de jouer avec aisance, car les jeux modernes deviennent de plus en plus exigeants au fil du temps.

Stockage : La capacité du disque dur et du SSD de votre ordinateur portable est d’une importance capitale pour un ordinateur portable de jeu, car les jeux modernes sont de plus en plus volumineux, certains titres populaires dépassant même parfois les 200 Go. Heureusement, les mises à niveau des disques durs SSD sont bon marché et de moins en moins chères, ce qui permet d’améliorer la capacité de stockage des ordinateurs portables de jeu à bas prix, qui sont souvent limités à 256 ou 512 Go de capacité.

Écran : L’écran d’un ordinateur portable est souvent un élément auquel vous devrez faire face régulièrement au lieu d’effectuer des mises à niveau sur les ordinateurs de bureau, et vous voudrez peut-être rechercher un écran avec un angle de vision décent, une bonne luminosité maximale et un taux de rafraîchissement élevé, de préférence une dalle IPS, mais les contraintes budgétaires peuvent également vous faire opter pour des variantes VA ou “IPS-like” telles que commercialisées par certains fabricants (qui sont le plus souvent des dalles VA ou TN légèrement améliorées).

Étant donné que l’écran d’un ordinateur portable sera potentiellement votre principal périphérique de sortie, il va sans dire que vous ne devriez pas faire de compromis en optant pour un écran de faible résolution ou de qualité inférieure, à moins que vous ne prévoyiez d’utiliser votre ordinateur portable pour remplacer un ordinateur de bureau avec un moniteur supplémentaire.

Refroidissement : Les ordinateurs portables modernes peuvent être divisés en deux camps : le premier est celui des ordinateurs portables conçus pour fonctionner à des charges maximales et dotés d’une capacité de refroidissement thermique suffisante pour répondre aux besoins du CPU et du GPU sans entraîner de pertes de performances importantes en raison de l’étranglement thermique. Le second camp est constitué d’un nombre croissant d’ordinateurs portables qui sont souvent dotés de spécifications haut de gamme, mais qui ne prêtent pas beaucoup d’attention à leurs besoins en matière de refroidissement, ce qui entraîne une dégradation importante des performances dans certains cas.

Alors que les ordinateurs portables haut de gamme disposent souvent de chambres à vapeur, d’excellents ventilateurs et de pâtes thermiques personnalisées, en particulier s’ils sont construits sur mesure, les ordinateurs portables bas de gamme ou à petit budget nécessitent souvent une solution thermique externe telle qu’un coussin de refroidissement pour obtenir de meilleures performances. Bien que cette solution soit envisageable, elle n’est souvent pas aussi efficace qu’un ordinateur portable mieux conçu, et vous devriez envisager de consulter les avis pour vous assurer que vous ne vous retrouvez pas avec un ordinateur portable présentant des problèmes thermiques invalidants qui ont un impact sur les performances et la longévité de l’ordinateur lui-même au fil du temps.

Autonomie de la batterie : l’autonomie de la batterie de votre ordinateur portable est un élément à prendre en compte si vous avez l’intention de jouer en déplacement. Si vous achetez un ordinateur portable de jeu, il y a de fortes chances que vous souhaitiez jouer à pleine puissance pendant vos déplacements. Les batteries sont l’élément le plus souvent négligé lorsqu’il s’agit d’ordinateurs portables de jeu, mais elles peuvent être un facteur important à prendre en compte pour certains utilisateurs.

Veillez à ce que l’autonomie de votre batterie soit supérieure à la durée moyenne des sessions de jeu que vous prévoyez de faire en déplacement. Si votre ordinateur portable n’est pas destiné à être utilisé uniquement pour les jeux, vous devrez probablement vérifier si l’autonomie de votre batterie est suffisante pour répondre à vos besoins informatiques généraux. Bien entendu, si vous prévoyez d’utiliser votre ordinateur portable pour remplacer votre ordinateur de bureau, comme le font certains d’entre nous à GameRant, vous pouvez ignorer cette partie.