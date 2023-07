Les nouveaux cadeaux de la boutique Epic Games : dévoilement des jeux offerts gratuitement le 27 juillet !

Les jeux gratuits de l’Epic Games Store du 27 juillet au 3 août sont Homeworld Remastered Collection et Severed Steel. Les utilisateurs de l’Epic Games Store disposeront d’une semaine complète pour réclamer ces jeux pour leurs bibliothèques numériques, mais ils auront deux autres jeux gratuits à se procurer entre-temps.

Les jeux gratuits actuels de l’Epic Games Store sont Murder by Numbers et The Elder Scrolls Online. Les personnes intéressées par ces jeux gratuits ont jusqu’au 27 juillet pour le faire. Murder by Numbers a été comparé à Ace Attorney et Picross, et les fans de ce type de jeux voudront certainement l’essayer pendant qu’il est encore disponible. The Elder Scrolls Online, quant à lui, est le gigantesque MMORPG de ZeniMax Online Studios et Bethesda qui permet aux joueurs d’explorer de vastes étendues de Tamriel avec leurs amis. Les fans peuvent donc jouer à The Elder Scrolls Online autant qu’ils le souhaitent après l’avoir obtenu gratuitement sur l’Epic Games Store.

Murder by Numbers et The Elder Scrolls Online sont des jeux gratuits très solides pour l’Epic Games Store, tout comme les jeux gratuits à venir le 27 juillet. Comme indiqué précédemment, les jeux gratuits de l’Epic Games Store pour la période du 27 juillet au 3 août sont Homeworld Remastered Collection et Severed Steel. Comme toujours, les jeux seront disponibles gratuitement, sans aucune condition, à l’exception du fait qu’ils doivent être joués via le lanceur Epic Games.

Jeux gratuits de la boutique Epic Games juillet 2023

Murder by Numbers (20 juillet – 27 juillet)

The Elder Scrolls Online (20 juillet – 27 juillet)

Homeworld Remastered Collection (27 juillet – 3 août)

Severed Steel (27 juillet – 3 août)

Homeworld Remastered Collection est le jeu le mieux noté du groupe. Homeworld Remastered Collection propose des versions remasterisées du jeu original Homeworld et de Homeworld 2 dans un seul et même coffret. Ces jeux de stratégie en temps réel ont connu un grand succès lors de leur sortie et Homeworld Remastered Collection a lui aussi reçu des critiques dithyrambiques. Même si vous ne vous considérez pas comme un fan du genre RTS, Homeworld Remastered Collection pourrait valoir le coup d’œil.

Severed Steel, quant à lui, est tout à fait différent. Jeu de tir à la première personne, Severed Steel a reçu des critiques plutôt positives lors de sa sortie, même s’il n’a pas été aussi bien accueilli que Homeworld Remastered Collection. Quoi qu’il en soit, il n’y a aucun inconvénient pour les utilisateurs de l’Epic Games Store à réclamer le jeu gratuitement, et ils devraient donc le faire le 27 juillet.

Lorsque Homeworld Remastered Collection et Severed Steel seront retirés de l’Epic Games Store le 3 août, ils seront remplacés par d’autres jeux gratuits. Les jeux gratuits de l’Epic Games Store n’ont pas de fin en vue, les joueurs PC devraient donc avoir beaucoup de jeux gratuits à se mettre sous la dent dans les mois à venir.