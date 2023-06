Les preuves suggèrent que le remake tant attendu de Final Fantasy IX est bel et bien en route

Square Enix est toujours déterminé à faire revivre les jeux du passé, et selon les rumeurs, Final Fantasy IX est l’un de ses prochains projets et aura droit à son propre remake ou sa propre réédition. C’est en tout cas ce qu’affirme un journaliste bien connu.

Il s’agit de Jeff Grubb, de Giant Bomb. Dans la dernière édition du podcast Game Mess Mornings, il a abordé le sujet d’un remake de l’un des jeux de rôle classiques de la société.

FINAL FANTASY IX - Launch Trailer | PS4

Lire cette vidéo sur YouTube

Les rumeurs concernant un remake de ce jeu ont commencé il y a un an. Grubb se souvient d’une fuite de listing de jeu datant d’il y a quelque temps.

C’est pourquoi il a déclaré que “la plupart des jeux Square Enix figurant dans [la fuite] ont déjà été confirmés ou sont même sortis…“.

Il ajoute ensuite “[…] à l’exception de Final Fantasy IX Remake et Final Fantasy Tactics Remastered“. C’est quelque chose qui saute aux yeux et Jeff Grubb a décidé de bien le souligner.

C’est pourquoi Grubb a souligné “Je dirai que j’ai récemment entendu une fois de plus [que] Final Fantasy IX Remake est réel. C’est vrai et c’est en train de se produire”.

Quand ce projet sera-t-il dévoilé ? Les événements connus et les plus proches sont au nombre de deux. Le premier est le Summer Game Fest 2023, qui aura lieu le 8 juin 2023.

Le second est le Xbox and Bethesda Showcase 2023, qui aura lieu quelques jours plus tard, le 11 juin. L’annonce pourrait avoir lieu à l’un ou l’autre de ces deux événements.

Quand Final Fantasy IX est-il sorti ?

Final Fantasy IX est sorti à l’origine sur la première PlayStation, le 7 juillet 2000 au Japon, et est arrivé en Amérique le 14 novembre de la même année.

L’Europe a dû attendre plus longtemps, puisqu’il est sorti en février 2001. Des années plus tard, le jeu a été réédité sur iOS et Android, ce qui s’est produit en février 2016, et cette année-là, il est arrivé sur PC.

En septembre 2017, il est arrivé sur PlayStation 4 et jusqu’en 2019, il était disponible sur Nintendo Switch et Xbox.

Pour de nombreux joueurs, ce jeu est le dernier RPG de la saga Final Fantasy de style classique. C’est pourquoi il a une base de fans très fidèle qui attend depuis des années une nouvelle version.

À l’heure actuelle, il est difficile de deviner ce que le développeur et l’éditeur prévoient pour ce jeu. Il y a le cas de Final Fantasy VII, qui est en train d’être réédité en plusieurs parties. Il pourrait donc s’agir d’une voie à suivre pour l’entreprise.