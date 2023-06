Les récompenses des quêtes du rallye de pêche de Destiny 2 frustrent les joueurs

Après avoir terminé la longue quête du Rallye de pêche dans Destiny 2, de nombreux joueurs se sentent frustrés par le manque de récompenses significatives à la fin de la quête. La Saison des profondeurs a été très importante pour Bungie, qui a profité de l’occasion pour peaufiner et mettre à jour de nombreux mécanismes et équipements essentiels de Destiny 2, ajoutant un nouveau donjon sous-marin, tout en donnant le coup d’envoi d’un scénario saisonnier qui a donné lieu à plus d’une révélation surprenante liée au Témoin et aux mystères du Voile.

En plus des plongées profondes et des missions de récupération, Destiny 2 propose désormais une activité de pêche qui permet aux joueurs d’obtenir des récompenses tout en faisant une pause dans les moments les plus tendus et les plus chargés d’action du jeu. Bien que l’activité elle-même ne soit pas parfaite, les fans continuant à débattre des problèmes de buff de pêche ciblée avec les événements publics, nombreux sont ceux qui apprécient ce passe-temps au rythme plus lent. Malheureusement, la fin d’une quête de pêche de toute une saison a laissé un mauvais goût dans la bouche de nombreux fans de Destiny 2, avertissant les autres de ne pas s’en préoccuper.

Parallèlement à la nouvelle saison, les joueurs ont également reçu une nouvelle ligne de quête appelée Rallye de pêche, qui se déverrouillera sur une période de plusieurs semaines. Tout en introduisant la mécanique de pêche, les joueurs ont finalement commencé à atteindre la fin et les récompenses ne semblent pas avoir laissé beaucoup de monde satisfait. Dans un nouveau post sur le subReddit Destiny 2, un utilisateur nommé HiddnAce a révélé que les joueurs pourraient finalement choisir entre l’épée Just in Case et le fusil de sniper Sole Survivor, deux armes légendaires à roulement statique qui sont également cultivables à partir de la base de données H.E.L.M.

La déception de HiddnAce a été réciproque dans la section des commentaires, en particulier pour ceux qui attendent toujours les poissons exotiques spécifiques à Destiny 2. Bien que l’on ne sache pas si 3 des 4 poissons exotiques peuvent être attrapés, ou s’ils sont encore buggés, de nombreux joueurs ont estimé que les récompenses reçues au cours des 2 heures et plus passées ne valaient tout simplement pas le temps ou l’effort. En fait, certains utilisateurs ont profité de l’occasion pour se moquer de Bungie, en plaisantant sur le fait que les autres poissons exotiques sont probablement enfermés derrière un pack crossover de l’Eververse Store pour 2200 Silver.

Le débat sur les récompenses n’est pas le seul aspect de Destiny 2 à avoir été mis en lumière ces derniers temps. La communauté s’est opposée à de nombreux problèmes tels que le contenu manquant, le manque de mises à jour pour les activités principales comme Gambit et Crucible, et le sentiment d’une augmentation des microtransactions. Pour beaucoup, le fait de garder l’accès à la clé de donjon derrière un mur payant empêche de nombreux joueurs de découvrir certains des meilleurs contenus de Destiny 2.