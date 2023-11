Les temps de chargement irréels de GTA 6 surprennent les fans dans une vidéo de gameplay divulguée.

Une fuite d’images de gameplay de GTA VI montrant les temps de chargement incroyables du jeu et les transitions totalement transparentes entre les personnages principaux a laissé les fans bouche bée.

Le développement de GTA VI a été officiellement annoncé en février 2022, et il a récemment été suggéré que le jeu serait disponible au plus tard en mars 2025. Le jeu sera dévoilé en décembre, mais des images d’une première version de la suite ont été diffusées sur Internet il y a longtemps, confirmant que GTA VI se déroule à Vice City et qu’il comprendra deux personnages jouables.

Si vous avez déjà joué à GTA V ou GTA Online, vous connaissez sans doute les temps de chargement excessifs du jeu, en particulier sur le matériel de dernière génération. Bien que les portages PlayStation 5 et Xbox Series X/S aient apporté quelques améliorations, nous nous souvenons tous des temps d’attente interminables pour explorer Los Santos.

La bonne nouvelle ? GTA VI semble vouloir se débarrasser de ces temps de chargement interminables. Nous savons tous que le matériel nouvelle génération est capable d’offrir des temps de chargement incroyables, mais une fuite d’images montre à quel point GTA VI pourrait être fluide.

La vidéo, qui a depuis été retirée, montre les deux protagonistes du jeu en train de traîner dans un motel. Le jeu passe de Lucia à Jason en moins d’une seconde, avant que ce dernier ne sorte explorer les lieux.

Bien que la vidéo ait été retirée, les fans n’ont pas manqué de souligner à quel point les temps de chargement étaient impressionnants. Il convient de souligner qu’il s’agit d’une première version de GTA VI et qu’elle n’est pas forcément représentative du produit final. Mais compte tenu de ce que nous avons déjà vu sur la PS5 et la Xbox Series X en matière de temps de chargement, il n’est pas impossible que le jeu dans son intégralité soit doté d’astuces intéressantes.