Les Titans et les Chasseurs de Destiny 2 auront leur propre “poigne nécrotique” à l’avenir

Destiny 2 a confirmé que les Titans et les Chasseurs obtiendront leur propre “Poignée nécrotique” à l’avenir. La Poigne nécrotique est un gantelet exotique auquel les Warlocks ont accès depuis la sortie de l’extension Beyond Light de Destiny 2, et les Chasseurs et les Titans devraient obtenir leur propre version dans une future mise à jour.

Bien que le taux de récupération de la Poigne nécrotique soit faible depuis que les gantelets ont été ajoutés à Destiny 2, de nombreux joueurs ont déjà utilisé sa capacité à éliminer les ennemis des salles assez rapidement. La perk exotique liée à la Poigne nécrotique de Destiny 2 permet aux Warlocks d’empoisonner un ennemi avec une attaque de mêlée et, à condition qu’il ne meure pas, cette foule hostile peut ensuite infecter les autres autour d’elle. En raison de l’accueil favorable réservé à l’exotique Warlock par la communauté et de la ferveur des fans pour le voir sur d’autres personnages, Bungie a déclaré vouloir étendre l’idée aux Titans et aux Chasseurs.

Lors d’une récente séance de questions-réponses, Bungie a confirmé qu’il aimerait apporter aux Titans et aux Chasseurs des exotiques Destiny 2 ayant des capacités similaires à la Poigne nécrotique. Comme la Poigne nécrotique s’associe bien aux Armes de la douleur, il est probable que les homologues du Titan et du Chasseur soient optimaux lorsqu’ils sont associés à un ensemble d’équipement spécifique. Bien que Bungie ait l’intention d’appliquer le concept de la Poignée nécrotique aux autres classes de Destiny 2, le développeur a également indiqué qu’il souhaitait conserver le caractère rare et “un peu caché” que les objets confèrent aux joueurs lorsqu’ils les pillent.

Bungie a noté le “lien spécial” que les joueurs ressentent avec leurs objets exotiques, ce qui suggère qu’il prend en compte les commentaires de la communauté des Warlocks sur la meilleure approche à adopter pour implémenter la capacité Poigne nécrotique avec les Chasseurs et les Titans. La Poigne nécrotique est loin d’être le seul objet exotique recherché par les joueurs de Destiny 2. Le Navigateur, le Masque cénotaphe et le Fardeau d’Izanagi figurent parmi les objets les plus convoités. Étant donné que les classes de Chasseur et de Titan de Destiny 2 possèdent des compétences verrouillées, cette nouvelle capacité pourrait permettre aux Warlocks d’obtenir l’une de leurs compétences en échange.

Bien que la Poigne nécrotique offre aux Warlocks une capacité unique verrouillée derrière leur classe dans Destiny 2 Beyond Light, le projet d’apporter cette compétence aux Chasseurs et aux Titans risque de réduire les raisons de les sélectionner. Étant donné que les Titans et les Chasseurs devraient bénéficier de la capacité liée à la Poigne nécrotique, il est possible que les Warlocks obtiennent un exo différent avec sa propre capacité spéciale ou un exo qui correspond à l’équipement alternatif pour s’assurer que la communauté est satisfaite.