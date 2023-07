Les Visiteurs : 30 ans déjà que Messire Godefroy et Jacquouille la Fripouille nous font rire !

Il y a trois décennies, nous plongions pour la première fois dans le joyeux chaos causé par le décalage temporel de Messire Godefroy et Jacquouille la Fripouille. À cette occasion, nous revenons sur ce qui a fait de cette comédie une véritable icône du cinéma français, en nous remémorant les moments forts et les répliques qui sont restées gravées dans nos mémoires.

Retour aux sources de cette saga comique

Les visiteurs - Bande-annonce

Tout commence au XIIe siècle, où nous faisons la connaissance du valeureux chevalier Godefroy de Montmirail et de son écuyer Jacquouille la Fripouille. Après avoir malencontreusement tué son futur beau-père, Godefroy fait appel à un enchanteur pour réparer sa bêtise. Hélas, l’enchanteur se trompe dans sa préparation et voilà nos deux héros propulsés dans les années 90, où ils doivent faire face à un monde qu’ils ne comprennent pas.

Les deux compères découvrent leur descendance respective : Béatrice Goulard de Montmirail, descendante de Godefroy, et Jacques-Henri Jacquart, descendant de Jacquouille. Chacun ayant bien sûr, hérité de traits caractéristiques de leurs ancêtres !

Une confrontation des mœurs qui fait mouche

Le succès du film repose sur une confrontation des mœurs totalement burlesque. Godefroy et Jacquouille se retrouvent dans un monde où les gueux ont pris la place des seigneurs, les chemins sont tous ferrés et la viande de bœuf est devenue une denrée rare. Leur découverte du monde moderne, avec ses gadgets et ses coutumes, fait naître une multitude de situations hilarantes.

Un succès indéniable

“Les Visiteurs”, réalisé par Jean-Marie Poiré et co-écrit avec Christian Clavier, fut un véritable phénomène. Avec près de 14 millions de spectateurs en salle, le film s’est classé à la première place du box-office français en 1993 et compte parmi les 20 plus gros succès du cinéma en France. Le trio d’acteurs Christian Clavier, Valérie Lemercier et Jean Reno, déjà connus pour leur jeu d’acteur complice, a largement contribué à cette réussite.

Les répliques qui ont marqué les esprits

Qui peut oublier les célèbres répliques de Jacquouille, interprété par Christian Clavier, comme l’inoubliable “Okaaaaaaaaaaaaaaay!” qu’il s’amuse à répéter après l’avoir entendu prononcer par Jacques-Henri Jacquard, son descendant ?

Les Visiteurs 1 - Okay (Scène Culte)

Ou encore la scène du repas chez Béatrice où Jacquouille, découvrant l’électricité, s’amuse à faire “Jour-Nuit-Jour-Nuit-Jour-Nuit” en appuyant sur l’interrupteur ?

Les Visiteurs 1 - Le Dîner (Scène Culte)

Notons également l’échange snob entre Jacques-Henri et Béatrice au sujet d’un “POOLAA”.

Les visiteurs - Jacques Henri , le pola

Ou le commentaire inoubliable de Jacquouille à Dame Ginette : “Merci la gueuse, tu es un laideron, mais tu es bien bonne !”

Les visiteurs - "Tu es un laidron, mais tu es bien bonne"

Alors, pour célébrer comme il se doit cet anniversaire, rien de tel que de (re)visionner le film et de savourer à nouveau ces moments hilarants qui ont marqué toute une génération de cinéphiles. N’hésitez pas, offrez-vous un moment de détente et de nostalgie avec “Les Visiteurs” !