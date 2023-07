L’étonnante raison pour laquelle GTA 6 rejette le trio de protagonistes de GTA 5

Bien que très peu d’informations officielles soient disponibles concernant Grand Theft Auto 6, le jeu fait l’objet de fuites et de rumeurs depuis un certain temps. L’une des principales caractéristiques du titre attendu est qu’il mettra en scène deux protagonistes dans les rôles principaux.

Bien entendu, cela signifie que Grand Theft Auto 6 aura un protagoniste de moins que les trois protagonistes principaux de l’histoire de GTA 5. Il s’agit d’un développement quelque peu décevant à première vue, mais il y a de nombreuses bonnes raisons pour lesquelles une approche à deux protagonistes pourrait être la meilleure option pour Grand Theft Auto 6.

La raison d’être des trois protagonistes de GTA 5

Grand Theft Auto 5 était un épisode révolutionnaire de la franchise à bien des égards, mais c’est son approche des protagonistes qui ressort le plus. Le jeu a surpris les fans en proposant trois protagonistes principaux que l’on pouvait changer à la volée, ce qui représentait une énorme amélioration par rapport à l’approche à un seul protagoniste de la franchise.

Si ces trois personnages offraient une excellente dynamique de jeu, ils jouaient tous un rôle crucial dans les thèmes généraux de l’histoire de Grand Theft Auto 5. Michael a servi de vaisseau au jeu pour dépeindre les excès somptueux des hyper-privilégiés, par exemple, synonymes du regard satirique de GTA sur la société. Trevor, quant à lui, montrait comment une vie de criminel peut mener à la misère et à la pauvreté.

Enfin, Franklin a donné un point de vue sur les jeunes mécontents, qui peuvent s’inspirer aveuglément de personnages comme Michael pour comprendre de manière instable comment le crime peut payer. Ces trois personnages ont donné toute l’ampleur du message que GTA 5 tentait de faire passer à travers le décor de Los Santos, ce qui risque d’être moins pertinent dans l’histoire de GTA 6.

Pourquoi Grand Theft Auto 6 serait mieux avec deux protagonistes

L’une des rumeurs les plus constantes qui a circulé tout au long du développement de Grand Theft Auto 6 est qu’il aura deux protagonistes. D’autres rumeurs décrivent le titre comme se déroulant dans le quartier familier de Vice City, et ces deux protagonistes seraient un homme et une femme. Ce serait la première fois qu’un titre GTA possède un protagoniste féminin ; une rumeur indique également que les deux personnages principaux auront une relation amoureuse.

Cela donne à Grand Theft Auto 6 une tournure Bonnie and Clyde à laquelle de nombreux fans sont déjà réceptifs, éliminant ainsi le besoin d’un troisième protagoniste. Le gimmick des trois protagonistes ayant déjà été réalisé en détail, il n’est pas nécessaire pour Rockstar de surcharger le gameplay de GTA 6 avec plus de personnages juste pour atteindre le standard établi par GTA 5.

L’approche des trois protagonistes pourrait même être parfois écrasante dans GTA 5. Deux personnages centraux seulement permettraient aux fans d’explorer GTA 6 à un rythme beaucoup plus fluide et moins confus. Si plus de trois protagonistes risquent d’alourdir l’histoire du jeu, deux protagonistes semblent être l’équilibre parfait pour explorer les nombreuses rumeurs de lieux de Grand Theft Auto 6.

Bien sûr, le fait de n’avoir que deux protagonistes met beaucoup de pression sur ces personnages pour qu’ils égalent l’énergie et la présence du trio de GTA 5, mais Rockstar a suffisamment d’expérience pour écrire une paire de personnages principaux parfaitement convaincants. Étant donné que le jeu semble s’orienter vers une aventure à la Bonnie and Clyde, deux protagonistes semblent être l’approche parfaite pour Grand Theft Auto 6.