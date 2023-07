L’immersion dans hogwarts legacy ne peut être complète sans un détail de l’histoire

Hogwarts Legacy avait à la fois des chaussures énormes à remplir et une nouvelle réputation à se forger. Alors que la licence Harry Potter n’a pas eu beaucoup de chance dans les jeux vidéo, elle a prospéré ailleurs. C’est pourquoi Avalanche Software a pris la décision courageuse d’enrichir la propriété intellectuelle plutôt que d’adapter quelque chose de préexistant. Cette audace s’est avérée payante, puisqu’elle a donné naissance à un jeu qui est excellent en soi, tout en complétant bien ce qui a été fait auparavant.

Mettre les joueurs dans la peau de quelqu’un de totalement nouveau leur permet de jouer dans un environnement propice à de nouvelles histoires et aventures, mais si cela a ses avantages, cela a un coût important. La création d’un protagoniste signifie qu’il y a peu de possibilités d’élaborer une histoire détaillée et captivante, de se plonger dans la vie de ses parents avant qu’ils ne reçoivent leur lettre d’admission. C’est un rythme qui a bien servi Harry, Hermione et Ron. Il est donc dommage de ne pas inclure une sorte de contexte pour le protagoniste de Hogwarts Legacy, car cela aurait pu être très bénéfique pour l’histoire.

Le protagoniste de L’héritage de Poudlard est une ardoise vierge

On sait peu de choses sur le protagoniste de L’héritage de Poudlard avant son entrée à l’école. Cette décision a ses avantages et ses inconvénients, car elle permet aux joueurs de s’investir immédiatement dans l’histoire et d’incarner le personnage principal, mais sur le plan narratif, elle donne l’impression d’être bâclée, car le contexte habituellement présent dans les autres propriétés du monde des sorciers est absent. Pour la première sortie d’Avalanche Software avec la propriété intellectuelle du Monde des Sorciers, cela peut être pardonné, car l’attraction des joueurs a probablement été une priorité essentielle. Cependant, le studio ne devrait pas négliger les merveilles qu’une histoire suffisante analysant la vie et l’éducation d’un personnage peut avoir sur le jeu.

Il est facile d’entrer dans la peau du protagoniste de L’héritage de Poudlard, mais difficile d’être immergé dans ses frasques et de ressentir de l’empathie ou de la compassion lorsqu’il est en danger. L’histoire en souffre, car les yeux à travers lesquels les joueurs voient ne sont tout simplement pas aussi ancrés dans le monde du jeu que les personnages du film ou du livre. Même en adoptant le simple créateur d’histoire de Mass Effect, le protagoniste aurait pu s’établir dans le monde, mais au lieu de cela, les joueurs sont maladroitement projetés dans une Angleterre de la fin du 19ème siècle où la narration passe de zéro à 60 en un clin d’œil. En permettant aux joueurs de mieux comprendre qui étaient les parents du personnage principal et l’impact qu’ils ont eu sur lui, on aurait pu justifier les bonnes actions du protagoniste.

Les antécédents sont importants dans Harry Potter

Chaque personnalité de Harry Potter est très bien construite, non seulement en raison de ce qu’elle fait dans l’instant, mais aussi de ce qui l’a amenée là où elle est. La vie maudite du professeur Rogue et son amour pour Lily Potter ont radicalement changé l’opinion des spectateurs et des lecteurs à son égard.

Ces histoires sont essentielles à l’identité de chaque professeur, élève et étranger. Avoir un protagoniste dans Hogwarts Legacy qui n’a pas de véritable histoire à raconter sur son enfance et les personnes qui l’ont inspiré avant de s’inscrire semble tout à fait déplacé. Hogwarts Legacy est avant tout un jeu de rôle, et les antécédents de Harry Potter dans le domaine du jeu vidéo signifiaient qu’il allait toujours attirer un nouveau public, alors lancer une histoire élaborée aux joueurs dès le début aurait été un risque. Cependant, cela contraste avec ce que les fans connaissent de la propriété intellectuelle, et c’est pourquoi l’immersion dans Hogwarts Legacy en souffre.