L’opportunité de richesse ultime : Diablo 4 révèle une faille offrant des butins à l’infini !

Les joueurs de Diablo 4 ont découvert un nouveau glitch qui permet d’obtenir un butin infini, faisant de cet endroit le “hot spot” actuel du jeu de Blizzard. Diablo est une franchise réputée pour son grind d’équipement, et Diablo 4 n’a pas dérogé à la règle. Le loot grind de Diablo 4 offre un attrait indéniable, poussant les joueurs à passer plus de temps à chercher des objets à tester dans différents builds.

Diablo 4 a introduit un nouvel arsenal d’armes et d’équipements offrant différents avantages. Certains joueurs de Diablo 4 ont eu la chance de trouver des armes et des équipements puissants. Mais pour les joueurs qui n’ont pas eu cette chance, la quête de l’objet parfait pour Diablo 4 se poursuit. C’est pourquoi la communauté Diablo 4 partage constamment les meilleurs endroits pour trouver de l’équipement, des armes, des Aspects et bien plus encore.

Les joueurs de Diablo 4 ont découvert un nouveau glitch qui donne un butin infini et qui est probablement le farm de butin et d’XP le plus cassé depuis la sortie du jeu. Le YouTubeur RoyalkubsTV a partagé une vidéo montrant le glitch, qui consiste à visiter l’une des sortes de donjons de Diablo 4 appelés Cellars. Le joueur doit entrer dans une cave et voir s’il y a un événement avec des otages à sauver. Si ce n’est pas le cas, le joueur doit visiter un autre Caveau ou se reconnecter. Si la cave a un événement, le joueur doit s’éloigner et laisser les otages mourir, rassembler les ennemis et attendre les 5 dernières secondes du chronomètre de l’événement. L’étape suivante consiste à tuer tous les ennemis lorsque le minuteur atteint 0. En cas de succès, l’événement se terminera et générera un coffre, mais les ennemis se reproduiront à l’infini.

Afin de s’adapter au nouvel opus de la franchise Diablo, Blizzard a réduit l’un des spots de farming les plus populaires de Diablo 4, ce qui a rendu les joueurs furieux. Après cela, les joueurs de Diablo 4 sont à la recherche de la prochaine “mine d’or”. Pour prouver l’efficacité du glitch Cellars, l’utilisateur Reddit Ryulen a partagé un clip montrant une salle tellement remplie d’objets que les joueurs ne peuvent pas voir leur personnage. Mais comme c’est le cas pour toutes sortes de bugs et de glitchs, les joueurs de Diablo 4 qui les exploitent doivent être conscients du risque de suspension ou de bannissement de leur compte par Blizzard.

Le premier mois de Diablo 4 a été marqué par une variété de bugs et d’anomalies qui ont provoqué toutes sortes de situations. Certains cas sont amusants, comme celui d’un PNJ qui s’est transformé en armée. D’autres bugs et glitchs ont interrompu la progression des joueurs de Diablo 4 et leur ont fait perdre des personnages hardcore. À l’heure où nous écrivons ces lignes, Blizzard n’a pas encore publié de correctif pour résoudre le problème des caves.