Luffy comme vous ne l’avez jamais vu : l’acteur du film live One Piece Netflix éblouit en couverture du Weekly Shonen Jump

L’adaptation en live-action tant attendue de One Piece, produite par Netflix, arrive le 31 août. Il semble que le Japon soit également très enthousiaste à ce sujet, puisque l’acteur de Luffy a fait la couverture du Weely Shonen Jump.

Ce magazine est l’un des plus réputés dans le monde de l’animation. La couverture de son 34e numéro sera consacrée à One Piece. On y voit la version animée de Luffy embrasser Iñaki Godoy, l’acteur chargé de lui donner vie dans l’adaptation de Netflix.

C’est la deuxième fois que Godoy interagit avec la version japonaise de son personnage. Il y a quelques semaines, une vidéo spéciale a été partagée dans laquelle il apparaît avec la doubleuse de la version animée. Il est à noter qu’elle reprendra la voix de Luffy dans la version japonaise de l’action en direct.

Il ne reste plus beaucoup de temps avant de savoir si le film live de Netflix rendra justice à l’anime et au manga. Mais d’après ces actions marketing, il semble qu’ils aient une grande confiance en One Piece. N’oubliez pas de regarder la série le 31 août, lorsqu’elle arrivera dans le catalogue de Netflix.

Que peut-on attendre de la série One Piece de Netflix ?

Si les adaptations Netflix précédentes ont inquiété les fans, certaines bandes-annonces récentes leur ont donné de l’espoir. En particulier celle qui est sortie au Comic-Con de San Diego, où nous avons eu un aperçu plus large de l’histoire qu’elle englobera.

De plus, il ne faut pas oublier qu’Eiichiro Oda s’est fortement impliqué dans la création du live-action. Il est même allé jusqu’à donner des recommandations pour certaines scènes afin qu’elles atteignent mieux leur but. Alors peut-être que One Piece réussira à vaincre la malédiction des adaptations. Que pensez-vous de ce que vous avez vu ?