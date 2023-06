Madden NFL 24 dévoilé, sans les anciennes consoles

EA dévoile la bande-annonce de Madden NFL 24, le dernier opus de la célèbre franchise sportive, qui présente plusieurs fonctionnalités demandées par les fans.

Madden NFL 24 a dévoilé sa première bande-annonce, offrant aux joueurs un aperçu du prochain simulateur NFL dont la sortie est prévue pour le 18 août 2023. Contrairement à son prédécesseur, le nouveau jeu Madden ne sera pas lancé sur Xbox One et PS4. L’athlète de couverture de Madden 24 sera Josh Allen, le quarterback vedette des Buffalo Bills, et le premier joueur des Bills à faire la couverture. Alors que les fans réclament depuis longtemps des changements significatifs dans ce qu’ils considèrent comme une franchise stagnante, les titres Madden se sont régulièrement bien vendus pour Electronic Arts, et l’on s’attend à ce que Madden 24 connaisse un succès comparable.

Étant donné que Madden 24 est une question de réussite ou d’échec pour EA, il devient évident que les années d’accueil négatif continu ont ouvert la possibilité d’un changement de direction majeur en fonction de l’accueil que les fans de la franchise réservent au nouveau jeu. À cette fin, Madden 24 apportera des changements importants au mode Franchise en ajoutant des fonctionnalités très demandées telles que la restructuration des contrats, l’amélioration des échanges et même le retour d’un camp d’entraînement plus approfondi.

La bande-annonce présente des séquences de jeu, de Patrick Mahomes effectuant certains de ses lancers latéraux emblématiques aux Eagles de Philadelphie s’alignant pour une célébration. Bien que les fans aient apprécié d’avoir un aperçu du camp d’entraînement, beaucoup ont souligné que les modèles de joueurs dans Madden NFL 24 ne rendent toujours pas service à certains athlètes, comme Patrick Queen de Baltimore ou Austin Ekeler de Los Angeles. Bien que les fonctionnalités énumérées dans le nouveau Madden donnent une lueur d’espoir à la communauté, la plupart d’entre eux se sont contentés d’adopter une approche prudente du type “attendre et voir”.

Parmi la refonte du mode Franchise de Madden, la jouabilité instantanée de Madden 24 est améliorée grâce à FieldSENSE et SAPIEN, qui visent à rendre les passes, les tacles et les mouvements des joueurs plus fluides par rapport à la rigidité souvent critiquée des titres précédents de Madden. En plus de l’amélioration de l’IA pour les défenseurs, Madden 24 apportera également un meilleur contrôle des rôles des receveurs, ce qui permettra de jouer des situations telles que des prises contestées avec plus d’efficacité et de précision.

Le mode Superstar de Madden 24 sera également remanié, modernisant l’expérience des joueurs qui pourront vivre leur Fantasy NFL (en solo ou avec des amis), depuis le NFL Combine jusqu’à la Draft elle-même. En fin de compte, Madden 24 promet de nombreuses améliorations qui semblent intéressantes sur le papier, mais la communauté reste inquiète quant à la manière dont Electronic Arts les mettra en œuvre. Les fans devraient au moins s’attendre à ce que les évaluations des joueurs de Madden 24 soient publiées dans les semaines à venir.

Madden NFL 24 sera lancé le 18 août sur PC, PS5 et Xbox Series X/S.