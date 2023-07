Madden NFL 24: Les 10 défenseurs suprêmes qui dominent le terrain!

L’importance d’un joueur de ligne défensive n’échappe qu’aux fans occasionnels qui consultent les statistiques. Comme les tacles et les bouts défensifs occupent le milieu de la ligne offensive, ils absorbent souvent la double couverture contre les meilleurs joueurs de ligne offensive dans Madden NFL 24.

Un joueur de ligne défensive superstar ne réalise peut-être pas un grand nombre de sacks ou de plaquages, mais il exige toute l’attention de la défense, libérant ainsi les linebackers pour qu’ils s’attaquent aux quarterbacks. Les meilleurs d’entre eux parviennent à se battre contre vents et marées et à cumuler les fumbles et les sacks dans Madden NFL 24.

Jonathan Allen – DT – 92 OVR

Avec deux Pro Bowls consécutifs en deux ans, Jonathan Allen s’est distingué comme un point lumineux à Washington. Malgré tous les problèmes des Commanders au niveau du quarterback, ils ont l’un des meilleurs wideouts et l’un des meilleurs tacles défensifs du jeu.

En plus des sacs habituels, Allen a ajouté des interceptions et des fumbles forcés à son jeu la saison dernière. Avec un sens aigu de l’interception, Washington bénéficiera d’un plus grand nombre d’actions offensives si Allen continue à jouer à ce niveau.

Quinnen Williams – DT – 93 OVR

Quinnen Williams a réalisé des records de plaquages et de sacks en carrière l’an dernier, ce qui lui a valu d’être nommé au Pro Bowl. Williams était tellement en avance sur son développement que les Jets, un peu rapidement après une reconstruction, ont décidé qu’ils voulaient prendre de l’avance sur la fenêtre du Super Bowl.

Cette confiance peut sembler prématurée, mais des joueurs comme Williams ont permis à l’équipe de croire en elle. À tel point que les entraîneurs ont pris des décisions difficiles pour se mettre en mode “win-now”. Si le reste de l’équipe joue aussi bien que Williams, New York pourrait bien avoir raison de ce choix.

Cameron Heyward – RE – 93 OVR

Présent dans les six derniers Pro Bowls consécutifs, Cameron Heyward est une force pour les Steelers. Cette équipe est réputée pour la pression exercée par T.J. Watt, mais c’est la domination de Heyward qui permet à Watt d’obtenir de meilleurs matchs. Faire face à Heyward est presque toujours un travail à deux.

Pittsburgh est en pleine crise offensive, ce qui est dommage car la défense, menée par des stars comme Heyward, mérite mieux. Si l’équipe se dote d’un effectif complet du côté offensif, cette défense est prête pour une série de playoffs.

Von Miller – RE – 94 OVR

Même s’il n’a pas joué une saison complète depuis 2018, Von Miller reste l’un des meilleurs défenseurs de la ligue. Il a deux titres de Super Bowl et huit participations au Pro Bowl, ce qui en fait une carrière déjà légendaire.

Mais s’il a encore une bonne année en lui, Miller et les Bills pourraient facilement avoir l’une des meilleures défenses de tous les temps. Avec deux des meilleurs safeties du jeu, Buffalo est prêt à remporter un championnat s’il a la chance d’avoir des joueurs en bonne santé.

Dexter Lawrence II – DT – 94 OVR

2022 a été la première année de Pro Bowl pour Dexter Lawrence II et les fans des Giants espèrent qu’il y en aura d’autres. L’année de son éclosion a vu Lawrence participer à de nombreux moments qui ont changé le cours du match et qui ont permis à l’équipe de gagner. En jouant un rôle déterminant en défense, il a permis à New York de se qualifier pour les playoffs, ce qui est rare.

Avec le jeune Lawrence qui affichait des chiffres de carrière il y a une saison, il ne faudrait pas que Lawrence progresse beaucoup pour devenir le meilleur tacle défensif de la ligue. Lors de l’annonce de Madden NFL 24, il serait facile de voir la base de supporters jouer toute la saison et remporter un championnat grâce à Lawrence qui bloquerait toutes les courses au milieu.

Chris Jones – DT – 96 OVR

Deux fois champion du Super Bowl, Chris Jones a égalé son record de sacks en carrière la saison dernière. Il est effrayant de penser que ce joueur, qui a participé à chacun des quatre derniers Pro Bowls, est encore dans la fleur de l’âge.

Lorsque l’on réduit la liste des athlètes de couverture, Jones doit à un moment ou à un autre apparaître comme un candidat potentiel. Personne d’autre ne fait ce qu’il fait à ce poste. Les plaquages défensifs requièrent une force irréelle et Jones prouve continuellement qu’il est plus fort que n’importe quel concurrent.

Micah Parsons – RE – 98 OVR

Micah Parsons est dans la ligue depuis deux ans et a été tout simplement sensationnel. Il a été la recrue défensive de l’année en 2021 et a surpassé ce haut standard en 2022, ce qui lui a valu d’être nommé au Pro Bowl les deux années.

Alors que Madden envisage de sauter une année, la ligue doit espérer que Parsons connaisse bientôt une année blanche. Les équipes demandent avec insistance à Parsons de jouer loin de lui, ce qui lui permet d’effacer jusqu’à la moitié du terrain. Il change la donne pour les Cowboys.

Nick Bosa – RE – 98 OVR

Joueur défensif de l’année l’an dernier, Nick Bosa a mené la ligue avec 18,5 sacks. L’année précédente, il était en tête de la ligue pour les plaquages pour perte. Si l’on considère qu’il s’agit là des principales mesures pour les joueurs de ligne défensive, on peut dire qu’une note de 98 ou plus est tout à fait juste pour Bosa.

San Francisco a manqué de peu d’atteindre le Super Bowl l’an dernier en raison de blessures malheureuses au poste de quart-arrière. Les fans des 49ers espèrent une autre grande année de Bosa et une bonne santé au poste de quarterback ; s’ils obtiennent les deux, cette équipe est un favori pour le championnat.

Myles Garrett – RE – 98 OVR

Lors de chacune des deux dernières saisons, Myles Garrett a réalisé 16 sacks. C’est un chiffre incroyable pour un defensive end. Au-delà des sacks, Garrett a établi un nouveau record de plaquages en carrière, ce qui lui a permis d’être sélectionné pour la quatrième fois au Pro Bowl. Il est le pilier défensif de Cleveland.

L’équipe possède l’un des meilleurs receveurs du football et Garrett en défense, qui pourrait facilement atteindre un OVR de 99 avant la fin de l’année. Avec un quarterback décent, les Browns pourraient enfin participer au Super Bowl.

Aaron Donald – RE – 99 OVR

Aaron Donald a connu une année difficile en 2022, ne jouant que 11 des 17 matchs. Mais lorsque les joueurs ont prédit les OVR des meilleurs joueurs, tout le monde savait que Donald serait encore classé à 99. Le triple Joueur Défensif de l’Année est déjà dans la conversation du meilleur joueur défensif de tous les temps.

Donald a tout de même réalisé 5 sacks en 11 matchs, ce qui est excellent pour un linebacker. Pour un defensive end, cela montre que Donald continue à faire ce dont la plupart des joueurs de ligne ne peuvent que rêver. Il ne ralentit pas très vite et cela devrait terrifier le reste de la ligue.