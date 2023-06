Mario + Lapins Crétins : Sparks of Hope recevra le DLC de Rayman en 2023

Le June 2023 Showcase d’Ubisoft a révélé des titres exemplaires tels que la saga Assasin’s Creed et des aperçus de son très attendu shooter XDefiant, mais nous avons également appris l’arrivée d’un nouveau DLC pour Mario + Lapins Crétins : Sparks of Hope qui rejoindra Rayman, ensemble ils nous apporteront une nouvelle aventure.

Mario + Rabbids Sparks of Hope - Rayman DLC Teaser Trailer - Nintendo Switch

Lire cette vidéo sur YouTube

Mario + Lapins Crétins : Sparks of Hope, la suite de Kingdom Battle (2017), a déjà annoncé les DLC qui arriveraient pour son volet spécial, le dernier de cette année sera celui qui fusionne avec Raymon d’Ubisoft, donc tout sera plein de tendresse folle.

Mario + Lapins Crétins : Sparks of Hope est disponible en édition standard et Gold sur Nintendo Switch, mais dispose également de la démo, ainsi que du premier DLC afin de vous donner un avant-goût du jeu avant de vous lancer à corps perdu dans le contenu amusant à venir.

Le jeu aura trois DLC annoncés pour cette année. Le premier n’était disponible qu’avec le season pass et est The Tower of Doom, le deuxième DLC nous a présenté un nouveau méchant et le troisième nous permet de nous rafraîchir avec le Rayman d’Ubisoft.

Ce dernier DLC sera le dernier volet de la feuille de route Mario + Lapins Crétins : Sparks of Hope. Cependant, il maintient l’union entre Ubisoft et Nintendo, ce qui laisse présager d’autres collaborations à l’avenir.

Quand le DLC Mario + Lapins Crétins : Sparks of Hope sortira-t-il ?

La date de sortie du DLC Raymon n’a pas été fixée, mais nous pouvons prévoir une fenêtre à l’automne-hiver 2023. Le jeu est déjà disponible en précommande à partir du 20 octobre.