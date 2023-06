Marvel’s Spider-Man 2 a l’opportunité de renverser les attentes comme The Last of Us

Marvel’s Spider-Man 2 a offert un aperçu approfondi du gameplay qui décrit essentiellement ce à quoi ressembleront les séquences scénarisées de l’histoire, en particulier l’une d’entre elles avec une scène massive impliquant plusieurs méchants. Néanmoins, les activités en monde ouvert de Marvel’s Spider-Man 2 devraient être similaires à celles de Marvel’s Spider-Man et Marvel’s Spider-Man : Miles Morales, où les joueurs peuvent déjouer les crimes actifs qu’ils remarquent tout en naviguant sur la toile et en chassant les objets à collectionner disséminés dans l’environnement. Il sera donc intéressant de voir comment le jeu sera structuré entre deux Spider-Man jouables.

Le principe présumé est que certaines quêtes secondaires seront exclusives à Peter Parker, d’autres à Miles Morales, d’autres encore seront disponibles pour l’un ou l’autre Spider-Man, et les quêtes de l’histoire principale seront exclusives à l’un d’entre eux au départ, mais passeront de l’un à l’autre périodiquement. La façon dont cela se passe a été révélée lors de la présentation du gameplay de Marvel’s Spider-Man 2 : à un moment donné, le joueur sera invité à appuyer sur une touche pour passer à l’autre Spider-Man, où qu’il se trouve. Insomniac a ainsi l’occasion de suivre l’inspiration de Naughty Dog.

The Last of Us aime subvertir la façon dont les joueurs interagissent avec ses mécanismes

The Last of Us est incroyablement centré sur les personnages, dans le sens où sa narration progresse grâce à leurs interactions, et la façon dont Naughty Dog marie les mécanismes de jeu à l’histoire est profonde. Il y a de nombreux cas où les joueurs s’engagent dans les mêmes interactions qu’ils le feraient normalement, puis ils sont soudainement bouleversés, et la façon dont les PNJ sont conçus pour se comporter en fonction du contexte des événements qui se produisent dans l’histoire donne une impression remarquablement immersive.

Le comportement du PNJ d’Ellie est explicitement différent au printemps, après avoir tué David en état de légitime défense, par exemple, et cela conduit à l’un des moments les plus marquants de l’interaction avec le PNJ, lorsque les joueurs soulèvent une échelle pour Ellie. Les joueurs sont conditionnés à savoir qu’un PNJ sera là pour que Joel la soulève à ce moment-là, mais alors que Joel se tient prêt à la soulever, il remarque qu’elle est toujours assise sur un banc.

Cela prend ce qui pourrait facilement être une demande d’entrée répétitive et la rend dynamique pour le joueur d’une manière qui est en corrélation avec l’histoire émotionnelle qui résonne entre Joel et Ellie. Grâce à la fonction d’échange de personnages quasi instantanée de Marvel’s Spider-Man 2, il est tout à fait possible que le même type de subversion se produise entre Peter et Miles.

Marvel’s Spider-Man 2 pourrait laisser un Spider-Man sans réaction lorsqu’il est sollicité

Étant donné que ce mécanisme a été introduit dans Marvel’s Spider-Man 2, les fans peuvent d’ores et déjà supposer qu’ils seront invités à passer d’un Spider-Man à l’autre fréquemment dans les séquences scénarisées. De même, il y a des moments où le contrôle passe à l’autre Spider-Man sans que le joueur soit invité à initier ce changement, comme lorsque Miles sauve des civils sur un bateau et que Peter continue de poursuivre Kraven.

Comme les deux Spider-Man ont une interface comparable et que certaines de leurs capacités sont les mêmes, cela ne devrait pas être dérangeant, à moins que la transition ne soit rapide et ne laisse pas au joueur le temps de se rendre compte que le changement a été effectué. Quoi qu’il en soit, Insomniac devrait s’inspirer de Naughty Dog et faire en sorte qu’à un moment donné de l’histoire, Peter ou Miles fasse appel à l’autre et que le joueur soit invité à changer de contrôle par le biais d’une entrée.

Ensuite, l’écran devrait rester sur ce Spider-Man et l’invite ne semble pas fonctionner avant que le joueur ne panique et se demande pourquoi l’autre Spider-Man ne répond pas. Le cas le plus plausible serait que Peter ne réponde pas alors qu’il est émotionnellement compromis par le symbiote, laissant Miles seul pour gérer ce qui se passe à ce moment-là.