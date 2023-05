McGregor Forever : tout savoir sur le nouveau documentaire Netflix consacré à la légende de l’UFC

Un nouveau documentaire Netflix basé sur la vie de la légende de l’UFC Conor McGregor sera diffusé dans le courant du mois. Nous jetons un coup d’œil à la bande-annonce de McGregor Forever, à sa date de sortie et à bien d’autres choses encore.

Conor McGregor est sans aucun doute la plus grande star des sports de combat. Âgé de 34 ans, il est devenu une icône mondiale en 2016 après avoir atteint le sommet de l’UFC, devenant le premier combattant de l’histoire à détenir simultanément le titre de champion de l’UFC dans deux catégories de poids.

L’ancien champion des poids plumes et des poids légers est la plus grande attraction de l’histoire du MMA, et détient le record d’avoir été la tête d’affiche des cinq événements de pay-per-view de l’UFC les plus vendus. McGregor a également plongé dans le monde de la boxe, ayant affronté Floyd Mayweather sur le ring en 2017.

L’Irlandais est un personnage plus grand que nature et un trash-talker suprême, son succès se traduisant également dans le monde des affaires. Il est bien connu pour son whisky irlandais Proper No. Twelve et se classe régulièrement parmi les athlètes les mieux payés au monde.

Il est donc normal que The Notorious fasse l’objet d’un nouveau documentaire Netflix. Voici ce qu’il faut savoir.

McGregor Forever est un documentaire sportif produit par Conor McGregor pour Netflix. McGregor Forever arrivera sur Netflix le 17 mai et se composera de quatre épisodes d’une heure, qui devraient tous sortir ce jour-là.

Il s’agit du deuxième documentaire officiel sur la vie de McGregor, après “Conor McGregor : Notorious” en 2017.

Le documentaire de 2017 se concentrait sur les premières luttes de Conor en tant que jeune combattant de Dublin, se frayant un chemin à travers les rangs amateurs et professionnels avant de rejoindre l’UFC.

Cependant, ce nouveau documentaire se concentrera sur l’une des années les plus difficiles de McGregor. En 2021, McGregor s’est cassé la jambe en combattant Dustin Poirier lors de l’UFC 264. McGregor Forever se concentrera sur ce qui s’est passé après la blessure, son rétablissement et son long retour dans l’octogone.

McGregor Forever is out May 17th only on @Netflix. You’ll get a ringside seat for some of the biggest challenges I’ve faced, how I bounced back, and why I’m still the man to beat in the UFC. pic.twitter.com/rh7BhwXodo

— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) May 9, 2023