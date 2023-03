Meilleure station d’accueil Steam Deck 2023 – meilleures options de concentrateur USB-C

La meilleure station d’accueil Steam Deck peut transformer l’ordinateur de poche en un PC de jeu hybride, que vous cherchiez à remplacer un ordinateur de bureau, à remplacer une console ou simplement à recharger votre appareil avec style. Heureusement, il existe de nombreuses options qui s’accordent bien avec l’ordinateur portable, et elles sont livrées avec tout ce dont vous avez besoin pour brancher un moniteur, un clavier, une souris et bien plus encore à l’ordinateur de poche.

Pour vous aider à choisir l’accessoire parfait pour la console portable de Valve, nous avons testé les meilleures options de dock Steam Deck disponibles en 2023. Que vous souhaitiez créer une expérience Steam Deck TV ou que vous ayez besoin d’un petit bureau de remplacement, nos choix répondent à une variété de besoins en matière de configuration de bureau.

Voici les meilleures options de stations d’accueil Steam Deck :

La meilleure station d’accueil Steam Deck est la station d’accueil Steam Deck de Jsaux.

Comptez 39,99 €

Jsaux Steam Deck dock Ports USB 2 Délivrance d’énergie 100W Ports HDMI 1 Ethernet Oui

Pros

Conçu avec Steam Deck

4K 60fps

100W Power Delivery

Cons

Bénéficierait de ports USB supplémentaires

L’emplacement de l’Ethernet est discutable

Il imite peut-être essentiellement la station d’accueil Steam Deck de Valve, mais nous sommes assez impressionnés par le fait que la société ait mis le pied dans la porte avant Valve – sans compter qu’elle demande un prix beaucoup plus bas.

Equipée d’un HDMI, de deux ports USB A et d’un Ethernet, la station d’accueil Jsaux permet de transformer facilement la console portable en PC de jeu. L’alimentation électrique de 100 W permet également de charger la centrale portable tout en alimentant votre clavier de jeu et votre SSD externe en énergie.

2. Meilleur dock Steam Deck pas cher

Le meilleur dock Steam Deck bon marché est le Hub USB-C Anker

Comptez 119 €

Anker USB C Hub specs Ports USB 3 Délivrance d’énergie 100W Ports HDMI 1 Ethernet Non

Pros

Trois ports USB

100W de puissance délivrée

Cons

Le design gêne la gestion des câbles

Pas d’Ethernet

Le hub USB-C d’Anker est bon marché, mais il tient tête aux meilleures stations d’accueil Steam Deck du marché. Cette option regroupe deux ports USB 3.0, un HDMI et un emplacement pour carte SD dans un appareil de la taille d’un portefeuille, et elle inclut même la prise en charge de Power Delivery 3.0.

Dommage, le hub USB-C d’Anker ne dispose pas d’Ethernet, vous devrez donc vous contenter du Wi-Fi Steam Deck. Ce n’est pas vraiment un problème, mais si vous comptez sur les fils pour vous connecter, vous devrez peut-être trouver une solution de contournement.

Malgré sa taille, la solution d’Anker, de la taille d’une fourmi, se targue de fournir de l’énergie, et elle fournira 100W aux appareils connectés. Tout comme la station d’accueil de Jsuax, vous devrez utiliser l’adaptateur d’alimentation fourni avec le Deck ou en acheter un autre, si vous n’en avez pas déjà un de côté.

La version officielle de Valve coûte beaucoup plus cher que cette alternative bon marché et joyeuse et le hub d’Anker fonctionnera avec d’autres périphériques USB-C. Cela dit, son design de dongle pourrait gêner les amateurs qui privilégient la gestion des câbles sur le bureau, d’autant plus que ses câbles USB-C courts le rendent plus difficile à ranger à l’abri des regards.

3. Meilleur Steam Deck SSD dock

Le meilleur dock SSD Steam Deck est le Jsaux M.2 Steam Deck dock

.

Comptez 119 €

Jsaux M.2 Steam Deck dock Ports USB 2 Délivrance d’énergie 100W Ports HDMI 1 Ethernet Oui

Pros

Prix par rapport au modèle de base

Gigabit Ethernet

Capacités SSD impressionnantes

Cons

Le port Ethernet est toujours sur le côté

La prise en charge des SSD n’est pas plug-and-play

Bien sûr, vous pourriez acheter la meilleure carte Steam Deck SD ou coupler le portable avec un disque externe, mais la solution tout-en-un de Jsaux permet au portable de se sentir comme un véritable PC de bureau. La possibilité d’accéder à une capacité de stockage de 4 To en branchant simplement la station d’accueil est un avantage indéniable, qui vous évitera d’effacer et de retélécharger sans cesse des jeux Steam.

Bien sûr, le Jsaux n’est pas seulement un meilleur SSD externe, car il offre au portable une sortie HDMI 4K, une connectivité Gigabit Ethernet et deux ports USB. Il est vrai qu’un port USB supplémentaire ne serait pas de trop, mais cela est pardonnable cette fois-ci étant donné l’emplacement SSD intégré de la station d’accueil.

La station d’accueil Jsaux M.2 ne sera pas du goût de tout le monde, surtout si vous cherchez simplement à vous connecter au meilleur moniteur de jeu. En revanche, si vous souhaitez transformer votre Steam Deck en PC de jeu bon marché, cette station d’accueil SSD devrait faire l’affaire.

4. Meilleure station d’accueil polyvalente Steam Deck

Le meilleur dock polyvalent Steam Deck est le Hub USB-C de Belkin

.

Attendez-vous à payer 99 €

Belkin USB C Hub specs Ports USB 3 Délivrance d’énergie 100W Ports HDMI 1 Ethernet Oui

Pros

Jolie forme de coin pour placer le Deck

Expansion de l’IO

Cons

Encore assez grand

Construit pour les ordinateurs portables

Le hub USB-C de Belkin est clairement conçu pour les ordinateurs portables, mais son design en forme de coin pourrait convenir aux configurations de bureau Steam Deck. Placer la console de poche chonky sur la surface caoutchoutée du dock simule l’aspect d’un produit officiel tout en dissimulant quelque peu les câbles connectés.

En ce qui concerne la connectivité, la station d’accueil angulaire de Belkin dispose d’un nombre impressionnant de ports, dont trois connexions USB-A, HDMI, Displayport 1.2 et la prise en charge des cartes MicroSD et SD de taille normale.

On pourrait dire que si le hub de Belkin s’adresse davantage aux ordinateurs portables, ce n’est pas forcément une mauvaise chose. Après tout, vous voudrez peut-être investir dans le meilleur ordinateur portable de jeu par la suite et l’intégrer à votre configuration d’ordinateur de bureau.

Il est vrai que si vous souhaitez simplement profiter de quelques jeux Steam Deck à votre bureau, ce hub est excessif, mais il pourrait tout de même vous aider à tirer le maximum de fonctionnalités de votre nouveau PC portable.

5. Meilleure station d’accueil Steam Deck pour les voyages

Le meilleur dock Steam Deck pour les voyages est l’adaptateur de hub USB-C Anker.

Attendez-vous à payer 59,99 €

Anker USB C hub adapter specs Ports USB 3 Délivrance d’énergie 65W Ports HDMI 1 Ethernet Oui

Pros

Extrêmement compact

Comprend trois ports USB

Cons

La puissance délivrée est plafonnée à 65W

Les entrées ne sont pas sur le même côté (ça fait désordre)

L’adaptateur Hub USB-C d’Anker brouille la frontière entre dongle et dock, mais sa taille compacte ne compromet pas complètement ses fonctionnalités.

Il peut prendre autant de place qu’une barre de chocolat, mais il est doté de trois ports USB 3.0 associés à HDMI, et Ethernet, vous fournissant tout ce dont vous avez besoin pour utiliser le Steam Deck avec d’autres appareils. Le petit dongle est même doté de la fonction Power Delivery, ce qui vous permet de ne pas dépendre de la batterie intégrée de la Steam Deck.

Le plus gros inconvénient du minuscule hub d’Anker est la connectivité, car il troque tous les ports USB de taille normale, sauf un pour l’USB-C. Ce ne sera pas un problème pour tout le monde, surtout si vous avez déjà adopté le nouveau port, mais devoir aller chercher des adaptateurs pour les périphériques plus anciens est potentiellement trop fastidieux.

Vous voudrez utiliser le hub de voyage d’Anker avec un berceau, à moins que vous n’envisagiez de l’utiliser comme une manette de jeu qui se connecte à votre téléviseur. Naturellement, cela signifie que vous devrez dépenser encore plus d’argent durement gagné, mais cela contribuera à décupler votre expérience lorsque vous vous éloignerez de votre PC de jeu.

6. Le meilleur dock discret pour le Steam Deck

La meilleure station d’accueil Steam Deck discrète est la Invzi Docking Station

.

Comptez 139,99 €

Anker USB C hub adapter specs Ports USB 3 Délivrance d’énergie 100w x 2, 30w x 1 Ports HDMI 1 Ethernet Oui

Pros

Concelle les câbles loin du bureau

Ports d’alimentation USB-C supplémentaires

Cons

Nécessite d’être branché sur une prise de courant



Esthétiquement, ce hub ressemble presque à un gros chargeur de téléphone, mais il est en fait équipé de HDMI, d’Ethernet et de trois ports USB-C d’alimentation. Encore une fois, éloigner le dock de votre bureau vous aidera au final à gérer les câbles, surtout si vous avez déjà un rig vivant sur votre surface.

Le dock compatible Steam Deck d’Invzi n’est doté que d’un seul port USB A. Vous devrez donc utiliser un concentrateur supplémentaire si vous souhaitez brancher votre clavier et votre souris. Alors que cela gênerait habituellement la gestion des câbles sur le bureau, le fait que cet appareil soit effectivement une prise murale signifie que vous pouvez le confiner au domaine situé sous votre bureau, ce qui devrait empêcher tout monstre de spaghetti d’atteindre votre surface.