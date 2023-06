Microsoft offrira 75 consoles Xbox Series X Porsche en édition limitée, mais elles seront difficiles à trouver

Microsoft offre une console et une manette Xbox Series X en édition limitée pour célébrer le 75e anniversaire de Porsche, le constructeur allemand de voitures de luxe. Ce partenariat apporte de nouveaux designs exclusifs à la Xbox Series X, permettant aux joueurs d’afficher leur amour pour Porsche tout en jouant sur la console de Microsoft.

Précédemment, Microsoft a lancé une édition limitée de la série Xbox X pour célébrer le lancement de Halo Infinite en novembre 2021, permettant aux joueurs de montrer leur appréciation des aventures de Master Chief avec une console et une manette à thème.

Depuis, l’entreprise a déjà sorti plusieurs nouveaux designs pour ses manettes Xbox, changeant principalement la couleur par défaut et ajoutant des motifs comme le camouflage ou des designs pour célébrer des événements spécifiques comme le 20e anniversaire de la Xbox, qui, honnêtement, ont l’air brutal.

Nous avons également eu un aperçu de la manette et du casque dont le thème est le prochain jeu vidéo Starfield de Bethesda, qui sera probablement dévoilé lors du Xbox Showcase le dimanche 11 juin.

Porsche 75th Anniversary Xbox Series X | Summer Game Fest 2023

Cette fois, Microsoft s’associe à Porsche pour célébrer le 75e anniversaire du constructeur automobile avec 75 consoles Xbox Series X en édition limitée, inspirées de six célèbres voitures de course Porsche.

Lors de la présentation du Summer Game Fest 2023, Xbox a dévoilé le premier design de cette nouvelle collaboration avec une Xbox Series X et une manette inspirées de la Porsche 963, un prototype de voiture de sport qui participe ce week-end aux 24 heures du Mans.

Ces consoles seront-elles disponibles en France ?

Ces consoles personnalisées ne seront pas en vente, car elles ne seront disponibles que par tirage au sort. Cette tombola ne sera accessible qu’aux résidents des pays suivants :

États-Unis

Royaume-Uni

Allemagne

D’où vient le design de ces consoles ?

Le design emblématique de ces voitures de sport a inspiré les couleurs et les motifs des consoles et des manettes Xbox X Series en édition limitée, avec des couleurs vives et des motifs uniques marqués du nom Porsche et d’un grand 75 sur la console et les manettes pour célébrer le 75e anniversaire de l’entreprise.