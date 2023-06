Mise à jour épique : Découvrez les notes de patch percutantes de Fortnite v25.10 !

La mise à jour Fortnite v25.10 est désormais disponible sur toutes les plateformes et elle apporte un tas de nouveaux contenus pour maintenir l’intérêt des joueurs. Le dernier patch a introduit un nouvel objet appelé Cloak Gauntlet, le fusil d’assaut MK-Alpha de Relik, le Flare Gun, de nombreux nouveaux Reality Augments et bien d’autres choses encore.

Sans plus attendre, voici un résumé détaillé des notes de patch de la mise à jour Fortnite v25.10.

Nouveaux gantelets de cape

Vous voulez vous faufiler comme un ninja ? Prenez des gantelets de camouflage et devenez invisible grâce au minerai cinétique brillant. Vous pouvez les trouver sur le sol ou dans des coffres. Le minerai s’use au bout d’un moment, mais ne vous inquiétez pas, vous pouvez utiliser les gantelets autant de fois que vous le souhaitez.

N’oubliez pas que vous ne pouvez pas attaquer lorsque vous êtes invisible, donc si vous voulez vous battre, vous devez passer à autre chose ou enlever les gantelets.

Nouveau Boss Wildguard Relik

Attention, il y a un dur à cuire dans la jungle. Il s’agit de Wildguard Relik et il possède de superbes gantelets de cape. Si vous parvenez à l’assommer, vous pourrez vous emparer de ses gantelets. Ce sont les meilleurs car ils vous rendent invisible plus longtemps et refroidissent plus vite.

Fusil d’assaut MK-Alpha

Tu te souviens du fusil d’assaut MK-Alpha ? C’est une arme super cool qui tire vite et qui a un viseur à point rouge. Et bien, devinez quoi ? Il existe maintenant une version Mythique et elle se trouve sur l’île. Vous pouvez l’obtenir auprès du Wildguard Relik, mais vous devez d’abord le battre. Il laissera également tomber ses Gantelets de cape, ce qui vous permettra d’obtenir deux objets géniaux en même temps. Attrapez ce pistolet mythique et vous ne pourrez plus vous arrêter.

Nouveau pistolet à fusée éclairante

Le pistolet lance-flammes est de retour, et il fait grésiller la jungle ! Utilisez le pistolet lance-flammes pour mettre le feu aux affaires de vos ennemis. Vous n’aimez pas vous faire tirer dessus par le Flare Gun de quelqu’un d’autre ? Couvre-toi de boue et reste à couvert ! Tu peux trouver des fusées éclairantes sur le sol ou dans des coffres.

Grenades à ondes de choc

Les grenades à ondes de choc n’ont pas été voûtées dans la version zéro. Vous pouvez les trouver au sol et dans les coffres.

Nouvelles augmentations de réalité

Deux nouveaux augmentations de réalité font leur apparition dans la v25.10 ! Augmentez votre réalité avec :

Guerrier de la boue : Lorsque vous êtes dans la boue ou couvert de boue, vous régénérez votre santé et votre bouclier.

Magasin de SMG allongé : Vos pistolets-mitrailleurs auront un chargeur plus grand.

De plus, l’augmentation de réalité de l’armurerie du traqueur n’est pas voûtée. Activez cette augmentation de réalité pour obtenir instantanément un pistolet lance-flammes (et bien sûr un traqueur d’ombre !).

Remarque : cette saison, lorsque de nouvelles augmentations de réalité apparaîtront et que les précédentes seront désactivées, elles seront immédiatement débloquées.

Autres mises à jour

Les poulets et les gelées du ciel ont été mis sous voûte.

La population de loups et celle de sangliers ont été réduites.

La fréquence des lieux de pêche a été réduite.

Styles de super-niveaux

Ayez l’air impressionnant et enflammé avec des Styles supplémentaires. Allez dans la section Récompenses bonus de l’onglet Passeport de combat et voyez ce que vous pouvez obtenir. Si vous dépassez le niveau 100, vous pouvez obtenir plus de styles pour les bonus du Passeport de combat du Chapitre 4, Saison 3. Et avec la v25.10, il y a de nouveaux Styles à saisir !

Il s’agit des Styles de super-niveau et ils sont géniaux. Il suffit de passer le niveau 125 dans le Chapitre 4 Saison 3 pour débloquer les styles Wildscorch, Griffe à confettis et Chasseur royal pour les tenues de Mariposa, Rian, Lorenzo, Relik et Trace.