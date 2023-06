Modern Warfare 2 et Warzone : un résumé des nouveautés de la saison 4

Découvrez ce que vous réserve Modern Warfare 2 et Warzone le 14 juin.

Une nouvelle saison est prévue pour Modern Warfare 2 et Warzone, qui a changé de nom en raison du manque de succès de ce “deuxième volet” de Warzone. De plus, nous devrions bientôt avoir de nouvelles informations sur le prochain Call of Duty, bien que pour l’instant nous n’ayons que le nom qui a fuité.

Pour en revenir à la nouvelle Saison 4, Activison a déjà annoncé cet après-midi toutes les nouveautés qui accompagneront cette nouvelle Saison 4, alors si vous voulez savoir tout ce qui va arriver, lisez la suite, je vais tout vous expliquer.

Quelles sont les nouveautés de la Saison 4 de Modern Warfare 2 et de Warzone ?

Nouveautés de Modern Warfare 2

Il y aura 6 nouvelles cartes multijoueurs

Showdown, un classique de COD 4

Kunstenaar District of Vondel

Le marché des âmes pour le mode tir

Penthouse, un immeuble de Chicago, qui est également pour le mode tir

Les marais de Mawizeh, pour Ground Warfare

Le village d’Ahkdar, également pour la guerre terrestre

La promenade Vondel sera ajoutée à la mi-saison

Nouveaux opérateurs, nommés Nikto, connu des précédents 2019 Modern Warfare et Ana Vega

Trois nouvelles armes :

Fusil d’assaut Tempus Razorback – Disponible dans le secteur D13 du Battle Pass

Mitraillette ISO 45 – Disponible dans le secteur D19 de la passe de combat

Tonfa – Arme de mêlée, vous pouvez l’obtenir dans l’événement “Assault on Vodel”

2 modes de jeu sont désormais disponibles, avec une option 12v12

Recherche et destruction

Sauvetage de prisonniers

Nouveau RAID de mi-saison, appelé RAID final

Nouvelles récompenses pour jouer en mode classé

Nouveautés pour Warzone

Nouvelle carte, appelée Vondel. Il s’agira d’une carte moyenne, préparée pour les modes Résurgence, DMZ et Encerclement

Nouvelle introduction du brouillard dynamique pour les modes suivants

Résurgence

Battle-Royale

Les compagnons d’escouade qui quittent une partie de Warzone pourront désormais rejoindre la partie en cours

Nouvel événement appelé : High Risk

Nouveau véhicule, appelé TAV

Retour des boîtes de ravitaillement

Nouvelle mise à niveau du terrain

La carte d’Al Mazrah a subi des changements topographiques mineurs cette saison

Reprise du Warzone Qualifier, première série complète de la Saison 04

Nouveau goulag pour la nouvelle carte Vondel

Le nouveau mode ” Lockdown ” mentionné ci-dessus, inspiré du mode de jeu Hot Spot

Et voilà tout ce que je considère comme les choses les plus importantes à attendre dans la nouvelle Saison 4. Êtes-vous excité par ce qui va bientôt arriver ? Je vous rappelle que la saison 4 débutera le 14 juin à 19h00.