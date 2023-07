Mortal Kombat 1 change la donne : Six nouveaux combattants DLC débarquent !

Une nouvelle fuite prétend révéler les six personnages jouables qui figureront dans le pack 2 du DLC de Mortal Kombat 1, mais les fans doivent prendre cette information avec un grain de sel. Alors que Mortal Kombat 1 n’est pas encore sorti, NetherRealm a déjà annoncé le contenu de sa première vague de DLC, le Kombat Pack 1.

Le Kombat Pack 1 de Mortal Kombat 1 comprendra Ermac, Quan Chi et Takeda Takahashi des précédents jeux Mortal Kombat, ainsi que trois combattants invités : Homelander de The Boys, Omni-Man d’Invincible et Peacemaker de DC Comics. Le jeu comprendra également cinq combattants Kameo : Ferra, Johnny Cage, Khameleon, Mavado et Tremor. Les plans du DLC Kombat Pack 1 de Mortal Kombat 1 ont été divulgués à l’avance, et il semble que ce soit également le cas pour Kombat Pack 2.

Selon Idle Sloth sur Twitter, citant une fuite de Mortal Kombat qui s’est avérée exacte à plusieurs reprises dans le passé, le Kombat Pack 2 de Mortal Kombat 1 inclura Noob Saibot, Kano et Sareena avec Harley Quinn, Deathstroke et Doomslayer en tant que combattants invités. Les fans devraient toujours attendre une annonce officielle avant de s’emballer, mais les fuites de DLC de Mortal Kombat 1 se sont avérées exactes par le passé, il y a donc des chances que celle-ci le soit également. En ce qui concerne les combattants Kameo, les fuites affirment que Rain, Drahmim, Bo Rai Cho, Hsu Hao et Moloch complèteront la liste.

Fuite de la liste DLC du Kombat Pack 2 de Mortal Kombat 1

Deathstroke

Doomslayer

Harley Quinn

Kano

Noob Saibot

Sareena

Bo’ Rai Cho (Kameo)

Drahmin (Kameo)

Hsu Hao (Kameo)

Moloch (Kameo)

Rain (Kameo)

Étant donné que Kano faisait partie du roster de base du jeu Mortal Kombat original, certains fans seront peut-être déçus d’apprendre qu’il a apparemment été relégué au rang de DLC dans Mortal Kombat 1. Après tout, Mortal Kombat 1 est censé être un reboot de la franchise, et certains auraient donc espéré que tous les combattants originaux soient inclus dans le line-up de lancement. Quoi qu’il en soit, d’autres seront heureux de voir que Kano est toujours présent dans le jeu, même si l’attente sera longue pour lui.

En ce qui concerne les combattants invités, il est logique d’inclure davantage de personnages DC Comics. Mortal Kombat a une longue histoire avec DC, depuis le jeu de combat Mortal Kombat vs. DC Universe jusqu’aux divers personnages croisés entre les deux franchises au cours des années qui ont suivi. Doomslayer a déjà fait l’objet d’une rumeur pour Mortal Kombat 11, il se peut donc qu’il fasse enfin ses débuts dans Mortal Kombat 1.

Bien que les fuites concernant Mortal Kombat se révèlent souvent exactes, les fans doivent tout de même garder leurs attentes à l’esprit. Après tout, Ash Williams d’Evil Dead a fait l’objet de fuites pour Mortal Kombat 11 à de multiples reprises, et les efforts d’exploration des données ont même permis de trouver des preuves qu’il était censé être ajouté au jeu, mais que cela ne s’est jamais produit. Il pourrait en être de même pour n’importe lequel de ces personnages qui ont apparemment fait l’objet d’une fuite pour le deuxième pack DLC de Mortal Kombat 1, et les fans devraient donc garder cela à l’esprit.