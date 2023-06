Mortal Kombat 1 : date de sortie, liste des joueurs et tout ce que nous savons pour l’instant

Cela fait plus de dix ans que Mortal Kombat a fait un retour triomphal sur les consoles Xbox 360 et PS3, et après deux autres jeux de la série qui ont fini par remettre la franchise à zéro, NetherRealm est de retour pour raconter une nouvelle histoire de combat, de sang et de fatalités à outrance. Mortal Kombat 1 sortira bientôt, apportant avec lui une nouvelle liste de combattants favoris, un nouveau scénario à explorer et beaucoup de sang. À quelques mois de sa sortie en septembre, voici tout ce que nous savons sur Mortal Kombat 1 à ce jour.

Mortal Kombat 1 - Official Announcement Trailer

Lire cette vidéo sur YouTube

Le scénario

À la fin de Mortal Kombat 11 et de son extension Aftermath, la réalité a été réinitialisée grâce à un Liu Kang doté de nouveaux pouvoirs et au mécanisme du sablier laissé par Kronika. Cette ligne temporelle, appelée la Nouvelle Ère, est protégée par Kang et présente des visages familiers dans des rôles revisités. Certaines choses ne changent jamais, cependant, et comme on peut le voir dans la bande-annonce, des ennemis classiques tels que Shang Tsung sont toujours prêts à tout, même après avoir eu une nouvelle chance de vivre une vie paisible.

Date de sortie

Mortal Kombat 1 sera lancé le 18 septembre 2023, et l’accès anticipé commencera le 14 septembre si vous précommandez les éditions spéciales du jeu.

Plateformes

Le jeu sera disponible sur PC, PS5 et Xbox Series X|S, mais les versions PS4 et Xbox One ne seront pas disponibles. Curieusement, Mortal Kombat 1 sera également disponible sur Nintendo Switch, en tant que version à part entière développée par Shiver Entertainment et Saber Interactive, sous la supervision de NetherRealm. Quant à la version PC, elle est développée par QLOC.

Nouveaux systèmes de jeu

NetherRealm n’a pas encore montré de gameplay, mais le développeur affirme que Mortal Kombat 1 proposera un nouveau système de combat, de nouveaux modes de jeu, des coups de grâce qui brisent les os, et bien d’autres choses encore. L’un de ces nouveaux systèmes est Kameo Fighters, qui n’est malheureusement pas lié à un grand jeu de la Xbox 360. Il s’agit plutôt d’une sélection unique de partenaires qui vous aideront pendant les matchs et qui sont choisis séparément de la liste principale des combattants.

Mortal Kombat 1 bêta et accès anticipé

En précommandant le jeu sur PS5 et Xbox Series X|S, vous aurez accès à la bêta de Mortal Kombat 1 en août.

Accès anticipé à Mortal Kombat 1

Un accès anticipé au jeu à partir du 14 septembre sera disponible pour tous ceux qui achèteront les éditions Premium ou Kollector.

Roster

Jusqu’à présent, NetherRealm a confirmé que le roster sera composé de personnages établis dans les premiers jeux Mortal Kombat. Bien que Johnny Cage ne soit pas apparu dans la bande-annonce, NetherRealm a confirmé qu’il serait présent dans le jeu et qu’un skin téléchargeable à l’effigie de la légende hollywoodienne Jean-Claude Van Damme serait disponible pour lui.

Liu Kang

Scorpion

Sub-Zero

Raiden

Kung Lao

Kitana

Mileena

Shang Tsung

Johnny Cage

Le premier Kombat Pack introduira d’autres personnages, et une fuite pourrait avoir révélé qui sera présent dans MK1.

Prix de Mortal Kombat 1

Mortal Kombat 1 sera vendu au prix de 69,99€ sur PC, PS5, Xbox Series X|S et Switch. Ce prix s’appliquera à la version de base, tandis que l’édition Premium de Mortal Kombat 1 coûtera 99,99€ et l’édition Kollector 249.99€ NetherRealm a également mentionné une monnaie d’échange dans le jeu, les cristaux de dragon, mais les prix exacts ne sont pas encore disponibles.

Éditions spéciales et bonus de précommande

Toutes les précommandes de Mortal Kombat 1 débloqueront Shang Tsung en tant que personnage jouable, tandis que les versions les plus chères incluront des DLC et des goodies physiques, en fonction de la version choisie.

Édition standard

Jeu de base

Édition Premium

Accès anticipé au jeu le 14 septembre

1 250 cristaux de dragon

Skin du personnage Johnny Cage

Jean-Claude Van Damme

Accès anticipé à six nouveaux personnages jouables

Cinq nouveaux combattants Kameo

Précommander Mortal Kombat Premium PS5

Précommander Mortal Kombat Premium Xbox Series X

Précommander Mortal Kombat Premium Switch

Édition Kollector

Accès anticipé au jeu le 14 septembre

1 250 cristaux de dragon

Skin de Johnny Cage

Jean-Claude Van Damme

Accès anticipé à six nouveaux personnages jouables

Cinq nouveaux combattants Kameo

Sculpture Liu Kang de 16,5 pouces

Trois tirages d’art exclusifs

Étui en acier

1 450 cristaux de dragon supplémentaires (monnaie du jeu)

Précommander Mortal Kombat Kollector’s Edition PS5