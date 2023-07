Mortal Kombat 1 déchaîne l’excitation avec la révélation officielle de six personnages DLC fascinants !

NetherRealm Studios confirme la présence de six personnages DLC dans le premier Kombat Pack de Mortal Kombat 1. Alors que les rumeurs concernant les personnages DLC de Mortal Kombat 1 sont devenues un sujet brûlant pour de nombreux fans, NetherRealm Studios n’a pas commenté publiquement la validité de ces rumeurs. Néanmoins, les noms évoqués par les rumeurs ont été accueillis positivement, ce qui prouve que le reboot à venir suscite beaucoup d’intérêt.

La communauté Mortal Kombat continue de spéculer sur les noms qui figureront dans la liste finale. Une fuite de la liste de Mortal Kombat 1 semble confirmer la présence de nombreux personnages obscurs, en plus des piliers habituels. La liste mentionne des noms qui n’ont pas été vus depuis longtemps. Bien que cette fuite ne soit encore qu’une rumeur, le co-créateur de Mortal Kombat, Ed Boon, a donné de nombreux indices sur les personnages que les développeurs envisagent d’inclure dans le jeu. Cependant, les rumeurs concernant le contenu téléchargeable peuvent au moins s’arrêter puisque Mortal Kombat 1 a officiellement confirmé la présence de six Kombattants.

Dans la bande-annonce officielle du roster du Kombat Pack, on peut voir Omni-Man d’Invincible dans la vidéo. Ermac, DC’s Peacemaker, Quan-Chi et Takeda suivent peu après, lorsqu’ils sont révélés à l’écran. Enfin, le Homelander de The Boys apparaît à la fin, confirmant la précédente fuite de Mortal Kombat 1. La diversité des personnages de ce pack peut laisser penser que NetherRealm est réellement à l’écoute des réactions des fans tout en conservant son objectif de faire revenir des noms obscurs.

Mortal Kombat 1 - Official Kombat Pack Roster Reveal Trailer

Cependant, l’un des éléments les plus surprenants est celui de Peacemaker. Le personnage lui-même semble être la version officielle du DCU, avec ce qui semble être la Superstar de la WWE John Cena. John Cena est totalement impliqué dans son rôle de Peacemaker, allant même jusqu’à assister à des événements habillé comme le personnage. Il peut être difficile de séparer le personnage de l’acteur, c’est pourquoi NetherRealm a fait du bon travail en obtenant cette licence. Bien que NetherRealm n’ait pas encore confirmé si Cena fera également la voix du personnage, ce crossover qui sort de l’ordinaire devrait plaire à de nombreux fans.

La présence de Takeda, Quan-Chi et Ermac vient équilibrer la liste, car il s’agit de personnages classiques de Mortal Kombat. Certes, beaucoup auraient sans doute préféré voir apparaître les trois invités aux super-pouvoirs autres que ceux de Mortal Kombat dans la série Injustice de NetherRealm Studios, mais aucune annonce n’a été faite concernant un nouveau jeu dans cette franchise. Ces dernières années, l’équipe a connu un grand succès en lançant un mélange de personnages de collaboration issus de grandes franchises et d’habitués de la série, et peut-être que les développeurs souhaitent poursuivre cette tendance. Espérons que cette annonce permettra d’apaiser les inquiétudes concernant le roster et de susciter plus d’intérêt pour Mortal Kombat 1.