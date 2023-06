Mortal Kombat 1 lance sa nouvelle bêta gratuite en juin et vous pouvez encore vous inscrire !

J’ai hâte de mettre la main sur Mortal Kombat 1 afin d’en avoir un avant-goût avant de l’avoir entre les mains lors de sa sortie en septembre prochain. C’est pourquoi je me suis déjà inscrit à la bêta fermée qui aura lieu très bientôt et qui sera utilisée par NetherRealm Studios pour tester les serveurs du jeu afin que le deuxième essai gratuit en août se déroule le mieux possible. Il nous manquait cependant une information importante concernant ce test de serveur, à savoir la date à laquelle il aura lieu.

Heureusement, les gens du portail VGC ont rassemblé toutes les informations que nous avions encore besoin de connaître sur cette première bêta fermée de Mortal Kombat 1, à laquelle vous pouvez encore vous inscrire. Vous trouverez ci-dessous tous les détails nécessaires pour ne pas rater l’occasion d’essayer le jeu. Passons aux choses sérieuses.

Le test du serveur de Mortal Kombat 1 aura lieu la semaine prochaine

La date a déjà été révélée : il aura lieu le 21 juin

Il sera disponible sur PS5 et Xbox Series X/S

Voici le lien où il faut s’inscrire pour participer

Dans cette bêta, nous pourrons participer à des batailles en ligne en 1 contre 1 dans un mode solo où nous nous battrons contre des personnages contrôlés par l’IA

Je vous rappelle que, dans le cas où vous n’auriez pas la chance d’être choisi par Warner Bros. Games pour participer à cette bêta, il y en aura une autre en août prochain

Pour participer à cette bêta, il vous faudra précommander le jeu sur PS5 ou Xbox X/S .