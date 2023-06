Mortal Kombat 1 n’aura pas de variations de personnages, mais il y aura des brutalités

NetherRealm Studios a confirmé que Mortal Kombat 1 ne comportera pas de variations de personnages, mais qu’il verra heureusement le retour des Brutalities.

Depuis que Mortal Kombat 1 a été annoncé, il a soulevé un nombre surprenant de questions concernant son histoire, ses personnages et ses mécanismes de jeu. Si la réinitialisation de la ligne temporelle a été rendue beaucoup plus claire grâce aux récentes bandes-annonces et aux images de gameplay, l’accent mis sur les Kaméos et le sort des mécanismes de jeu qui reviennent sont restés un peu plus vagues.

Heureusement, après avoir présenté son gameplay au Summer Game Fest il y a quelques jours, NetherRealm s’est montré plus ouvert sur la façon dont Mortal Kombat 1 se joue et a confirmé des détails plus précis. Sur Twitter, le compte officiel de Mortal Kombat a répondu aux questions posées par les fans sur la façon dont le jeu se déroule, révélant certaines caractéristiques des jeux précédents qui feront ou non leur retour.

Kameos have replaced the variation mechanic. — Mortal Kombat 30 (@MortalKombat) June 10, 2023

Commençons par les mauvaises nouvelles : les variations de personnages ne sont plus d’actualité. Mortal Kombat X avait introduit une fonctionnalité où chaque personnage disposait de trois variations avec quelques coups spécifiques pour chaque forme, qui a été développée dans Mortal Kombat 11 avec un jeu de mouvements plus personnalisable et plus ouvert. Il semblerait que cette fonctionnalité ait été complètement supprimée dans Mortal Kombat 1, puisque le compte Twitter a confirmé que chaque personnage n’aura qu’un seul jeu de mouvements.

La raison en est que le système Kameo a “remplacé la mécanique de variation”, ce qui montre une fois de plus l’importance de cette nouvelle fonctionnalité dans Mortal Kombat 1. En fait, le compte Twitter a également confirmé que les Kamoes ne peuvent pas être désactivés et qu’ils seront actifs dans tous les types de combat, alors vous feriez mieux de vous y habituer. Au moins, ils ont tous leurs propres Fatalities.

Oh yes. We couldn't have MK without Brutalities. — Mortal Kombat 30 (@MortalKombat) June 10, 2023

En parlant de Fatalités, la bonne nouvelle est qu’il a été confirmé que les Brutalités feront leur retour dans Mortal Kombat 1, après avoir été présentes dans Mortal Kombat X et Mortal Kombat 11. Nous ne les avons pas encore vues en action (probablement parce qu’elles sont encore assez difficiles à réaliser et nécessitent des combos spécifiques), mais le compte Twitter a révélé leur présence en disant : “Oh oui. Nous ne pourrions pas avoir MK sans les Brutalités”.

Ces deux commentaires ont permis de clarifier pas mal de choses sur le gameplay de Mortal Kombat 1, mais il y a un mécanisme central qui n’a pas encore été dévoilé : le système d’équipement. Apparu dans Mortal Kombat 11, le système d’équipement permettait aux joueurs de personnaliser leurs héros comme dans Injustice 2, mais il n’est pas encore visible et n’a pas été mentionné par NetherRealm. Nous savons que les skins sont de la partie, mais il semblerait que le système d’équipement ait été laissé de côté cette fois-ci.