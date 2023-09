Mortal Kombat 1 révèle le retour inattendu d’un méchant adoré par les fans

La refonte de Mortal Kombat 1 ramène un tyran emblématique, mais les fans se demandent pourquoi ils sont rebaptisés dans un rôle aussi banal.

Mortal Kombat 1 arrive à grands pas et les fans sont impatients de découvrir les nouveaux éléments du jeu. L’élément central est le mode Kameo, qui permet aux joueurs de bénéficier d’une dynamique d’assistance brutale grâce à laquelle d’autres guerriers peuvent intervenir et les aider dans le combat. Ce mode a permis à des personnages comme Goro d’apparaître dans le nouveau royaume créé par Liu Kang, offrant ainsi aux joueurs une liste plus importante que les 24 personnages jouables.

Il est intéressant de noter qu’un autre méchant classique fait son retour sous la forme de Motaro. Ce sinistre tyran est sur le sentier de la guerre depuis MK3 dans les années 90, mais nombreux sont ceux qui pensent qu’il n’a pas été rendu justice depuis. Certes, c’est un plaisir de voir Motaro revenir sur le devant de la scène, mais ce n’est pas de la manière dont les loyalistes l’auraient envisagé.

Qui est le Motaro de Mortal Kombat ?

Motaro a fait ses débuts en tant que sous-boss, combattant dans le donjon de Shao Kahn et protégeant l’Empereur. Il n’a pas été très bien décrit, si ce n’est qu’il appartient à la race des Centauriens. Ils détestent le peuple Shokan de Goro, et ont donc fait de leur mieux pour être les laquais de Shao Kahn. Pour eux, c’est un moyen d’agir, d’avoir de l’importance et de dominer un monde extérieur qu’ils n’hésitent pas à conquérir.

Au départ, Motaro est apparu comme un véritable démon, utilisant sa peau réfléchissante pour retourner les projectiles des joueurs contre eux. Il se téléporte également, s’agrippe et utilise des combos qui peuvent faire chuter les barres de santé de plus de 50 %. Il est vrai qu’il était assez difficile à affronter, mais il obligeait les joueurs à utiliser le combat rapproché et les combos. Il n’était cependant pas jouable en dehors de Trilogy et d’Armageddon, et les fans se sont demandés pourquoi MKX et MK11 n’avaient pas utilisé un personnage aussi crucial pour la chanson de la liberté d’Outworld.

Aujourd’hui, Motaro est de retour, en tant que garde du corps de la reine Sindel. Il est un mélange de cybernétique, ce qui explique ses pouvoirs réfléchissants et pourquoi une queue robotique peut tirer des boules d’énergie. C’est tout à fait logique, tout comme le fait qu’il puisse se téléporter. Ce qui est remarquable, c’est que cette nouvelle ère consiste à réformer les personnages du passé et à leur donner de nouvelles motivations. Reptile est un ancien esclave à la recherche d’un foyer, Baraka est un paria tragique atteint de la maladie de Tarkatan, tandis que Mileena est sympathique à cause de son infection. Les Villans sont rachetés, il est donc logique qu’en période d’ordre, Motaro veuille protéger l’Impératrice et s’assurer que son règne reste intact.

Motaro de Mortal Kombat 1 mérite un rôle jouable

Cependant, le fait que Motaro ne soit utilisé que comme une béquille et un accessoire donne l’impression qu’il n’a pas été vendu à sa juste valeur. L’histoire de MK adore lui faire subir cela, au point de lui retirer ses jambes et sa forme dans Armageddon après une malédiction de Shokan. Il ne sait tout simplement pas comment faire avec le style, la substance et son identité. Mais étant donné que la famille de Sindel – ses filles Mileena et Kitana – est jouable, on peut se demander pourquoi un soldat comme Motaro ne le serait pas.

Après tout, ce jeu traite de la guerre civile d’Outworld, qui survient lorsque Liu Kang amène son nouveau champion, Raiden, à la célébration. Ainsi, Goro étant déjà un combattant Kameo, Motaro aurait dû être placé sous les feux de la rampe en tant que représentant de l’armée de Sindel. Cela aurait rafraîchi la dynamique entre lui et Shao Kahn (maintenant le Général Shao de Sindel) et l’aurait amené à parler à son ex-patron du devoir, de la signification et de la raison pour laquelle les Centuariens sont en paix avec les Shokans. Quoi qu’il en soit, Shao s’est toujours approprié, insulté et traité le peuple de Motaro comme des pions. Cela aurait donc permis à Motaro de se venger, de devenir un véritable héros et de transcender les querelles d’antan.

Cela aurait également contribué au slogan “It’s In Our Blood !” (C’est dans notre sang !), où ces méchants ont désormais une bonne raison d’agir, qu’ils soient bons ou mauvais. Motaro allait toujours dans le sens du courant et donnait à son espèce les meilleures chances de survie. Maintenant, c’est Sindel qui leur donne une vie meilleure, mais en mettant Motaro plus en avant, Shao pourrait essayer de le corrompre, de mener un coup d’état, et d’élever la signification du trône. De cette façon, Motaro rendrait hommage au passé et prouverait que sa nature violente et égoïste ne peut être maîtrisée.

Motaro de Mortal Kombat 1 peut devenir une plus grande icône

Motaro est une icône pour les joueurs chevronnés. Mais les nouveaux joueurs ne le verront pas comme une signature. Au lieu de cela, ils auront droit à Shao, Sub-Zero et Scorpion, tous les visages familiers de l’ancienne et de la nouvelle ère. Le jeu fait même revenir Kronika et Geras en tant que guerriers du temps, ce qui montre clairement qu’Ed Boon souhaite jeter un pont entre les générations. Mais pourquoi ne pas faire revivre un personnage que les fans adorent et qui n’a pas vraiment eu le temps d’être sous les feux de la rampe ?

En dehors du jeu, Motaro a fait une apparition dans le film Annihilation, mais comme dans le dessin animé Defenders of the Realm, il s’agissait d’un homme de main vite expédié. Dans le film de Warner Bros., il est apparu plus tard sous la forme d’une peinture sur un mur, laissant entendre qu’il pourrait peut-être apparaître dans la suite des événements. Mais tout cela ressemble à une expérience pénible, alors que Motaro aurait pu avoir de la profondeur et de la personnalité. Ce jeu est la tapisserie parfaite pour cela, affirmant que Motaro veut un meilleur Outworld et qu’il fera des paris sur ceux qui le lui offriront.

Une telle approche le place au même niveau que Shao, un joker imprévisible. Cela crée un attachement émotionnel qui n’existait pas auparavant. Si Motaro poignarde la reine dans le dos, les fans le ressentiront en raison du lien qu’il a avec un acteur principal qu’ils utilisent régulièrement. Mais s’il n’est qu’un Kameo, il sera toujours aussi accessoire et secondaire. En fin de compte, les fans espèrent que ces joueurs kameo ne resteront pas exclusifs et qu’ils deviendront disponibles dans le roster principal. Bien sûr, le jeu pourrait toujours faire ce que les premiers temps de MK avaient dans les cheat codes pour les activer pour la sélection. Mais il serait préférable pour la marque du personnage de le rendre accessible et de lui donner une histoire plus complète. Espérons que Motaro sera au moins mis en valeur dans le mode histoire, car MK1 doit se rattraper pour avoir laissé de côté un guerrier aussi dur à cuire, alors que la narration est là pour qu’il soit un rouage à part entière.