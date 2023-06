Mortal Kombat 1 révèle un autre personnage qui ne sera pas dans le jeu

Selon les développeurs de Mortal Kombat 1, Cole Young du film Mortal Kombat 2021 n’apparaîtra pas dans le prochain jeu de combat. Le Summer Game Fest a donné un coup de projecteur sur de nombreux jeux à venir, qu’il s’agisse de nouvelles bandes-annonces ou de vidéos de gameplay approfondies. Les personnes présentes ont également pu essayer les jeux sur le site même de l’exposition. L’un de ces jeux était Mortal Kombat 1, qui dispose d’un nouveau système de combat Kameo. L’un des combattants que certains pourraient penser à inclure dans le roster ou en tant que combattant Kameo est le susmentionné Cole Young.

Cole Young est un tout nouveau personnage du film live Mortal Kombat sorti en 2021. Le film est une reprise en douceur de la continuité des anciens films, Cole étant un tout nouveau personnage créé pour servir de substitut au public pour ceux qui ne connaissent pas le matériel d’origine. Ainsi, il ne connaît pas le tournoi de Mortal Kombat et ne sait pas qu’il est le descendant de l’emblématique Scorpion. Bien que certains fans aient espéré que Mortal Kombat 1 introduise Cole dans le canon du jeu, cela ne semble pas être le cas.

Lors d’une interview avec ComicBook.com au Summer Game Fest, il a été demandé à Derek Kirtzic, concepteur système en chef de NetherRealm Studio, si Cole serait ajouté au roster puisqu’il a été introduit après Mortal Kombat 11, Mortal Kombat 1 semblant être l’occasion parfaite pour le faire. Kirtzic a simplement répondu par la négative, déclarant “nous laissons ce monde à ce monde”, ce qui semble indiquer que les développeurs n’ont pas l’intention d’amener Young dans l’univers rebooté.

Cole Young était un protagoniste controversé dans le film 2021, beaucoup estimant que ses motivations et sa personnalité étaient plutôt banales et qu’il ne contribuait pas vraiment à élever les autres membres de l’équipe. Il avait également la capacité de créer des armures magiques que beaucoup ont décrié comme étant “surpuissantes”, mais il avait toujours besoin d’aide pour gagner les combats. Bien que son acteur ait été complimenté pour avoir donné une performance décente malgré les déficiences du personnage, le consensus était que Cole Young devrait rester en dehors des jeux Mortal Kombat, et c’est ce qui semble être le cas ici.

Malgré l’apathie du public à l’égard de Cole Young, une suite du film Mortal Kombat est en préparation, selon son producteur, et plusieurs membres de l’équipe reviendront et reprendront leur rôle. Parmi eux, Lewis Tan dans le rôle de Cole Young, Radanobu Asano dans celui de Raiden, et bien d’autres encore. Aucune date de sortie n’a encore été communiquée pour ce film, mais le tournage aurait commencé en juin.