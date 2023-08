Mortal Kombat 1 s’apprête à dévoiler 4 nouveaux personnages

Le directeur de la création de Mortal Kombat 1, Ed Boon, révèle que d’autres révélations sont à venir, avec 4 confirmations de personnages supplémentaires prévues pour la soirée d’ouverture de la Gamescom. Avec une date de sortie approchant à grands pas en septembre, Netherrealm Studios a révélé de nouveaux contenus et personnages à un rythme soutenu depuis l’annonce récente de Mortal Kombat 1 en mai. De nouveaux événements comme le Comic-Con et le Summer Game Fest ont donné à NetherRealm l’occasion de présenter de nouvelles bandes-annonces, dont beaucoup ont réservé des surprises et des révélations, comme la récente confirmation de Reptile.

En fait, les joueurs viennent de terminer un test bêta fermé le week-end dernier pour ceux qui ont déjà précommandé Mortal Kombat 1. Bien que le contenu soit limité, la bêta a inclus des personnages comme Li Mei, le Frost Kameo et Johnny Cgae, en plus du contenu de la bêta précédente. Cependant, même si le week-end de la bêta est terminé, il est clair que NetherRealm a encore beaucoup de choses à partager avec la communauté et que la prochaine série de révélations est sur le point d’arriver.

Comme il en a l’habitude, Ed Boon, co-créateur de Mortal Kombat, a commencé à dévoiler de nouveaux contenus aux fans, mais cette fois-ci de manière beaucoup moins énigmatique qu’à l’accoutumée. Dans le cadre de la soirée d’ouverture de la Gamescom, Mortal Kombat 1 présentera une toute nouvelle bande-annonce de gameplay mettant en scène deux nouveaux personnages jouables ainsi que deux combattants Kameo supplémentaires. Alors que la Gamescom débute officiellement le 23 août, l’événement organisé par Geoff Keighley commence un jour avant, le 22 août. Les fans devront donc se rendre à 14h (heure française) pour voir ce que NetherRealm a dans ses manches.

Opening Night Live at @gamescom is going to be a fun one for #MortalKombat1

Our new GamePlay trailer revealing TWO more fighters & TWO more Kameos will debut.

The show starts streaming Tuesday

8pm CET

7pm BST

2pm ET

11am PTpic.twitter.com/XHosRK8YU1

— Ed Boon (@noobde) August 20, 2023