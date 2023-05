Mortal Kombat 1 : une fuite révèle les premiers personnages à venir en DLC

Selon une fuite provenant d’Amazon Italia, le Kombat Pack 1 de Mortal Kombat 1 sera composé de 6 combattants dont 2 ont déjà fait l’objet d’une fuite, trois autres reviennent dans la série et un autre sera une bonne surprise.

En effet, le premier pack DLC de Mortal Kombat 1 comprendra 3 combattants qui ont fait leurs preuves dans la série, tandis que les autres proviennent de bandes dessinées connues pour leur haut niveau de violence, donc l’idée de leur arrivée ne semble pas mauvaise du tout.

Les combattants du Kombat Pack 1 de Mortal Kombat 1 sont :

Quan Chi

Omni Man

Emac

Peace Maker

Takeda

Homelander

Une fois de plus, c’est Amazon Italia qui est à l’origine de la révélation de ces informations si longtemps à l’avance. Le 19 mai, Ed Boon organisera un stream au cours duquel il dévoilera certainement de nombreux autres détails sur le jeu. Cette diffusion aura lieu à 19 h00, heure a Paris.

N’oublions pas que Quan Chi, Emac et Takeda sont déjà apparus dans d’autres volets de la série et qu’il semblerait qu’ils soient dotés de tout nouveaux designs. D’autre part, nous avons Omni Man d’Invincible, Peace Maker de DC et Homelander de The Boys. Nous verrons si leur présentation sera conforme aux comics ou à la série télévisée.

Quand sort Mortal Kombat 1 ?

Si ces publicités vous ont enthousiasmé, vous allez devoir ouvrir votre portefeuille. Sur le papier, ça n’a pas l’air bien méchant, mais il faut savoir que Mortal Kombat 1 sortira jusqu’au 19 septembre 2023 sur PS5, Xbox X Series X|S, Nintendo Switch et PC via Steam et l’Epic Games Store.

Maintenant, si vous êtes d’humeur, les précommandes pour l’édition Kollectors du jeu, qui comprend une statue, des DLC, de la monnaie en jeu et plus encore, débuteront le 19 mai. Restez à l’affût des annonces.