Mortal Kombat et Jean-Claude Van Damme : L’Union Tant Attendue

Une union longtemps attendue

On pourrait dire que c’était écrit dans les étoiles. Jean-Claude Van Damme, la légende du cinéma d’action belge, a enfin officialisé son lien avec la franchise Mortal Kombat. Ce rapprochement a été dévoilé lors de la présentation du nouveau jeu Mortal Kombat 1, dont la sortie est prévue le 19 septembre prochain. L’acteur prêtera désormais son visage à Johnny Cage, l’un des combattants phares de la série vidéoludique.

Une inspiration devenue réalité

Ce n’est pas une coïncidence si Jean-Claude Van Damme se retrouve à incarner ce personnage. En effet, l’acteur a toujours été la muse derrière Johnny Cage. Ed Boon, co-créateur de la franchise, s’est exprimé sur cette relation longtemps non concrétisée. “Nous avons essayé à plusieurs reprises”, a-t-il déclaré. Et cette fois, le rêve devient réalité. “Cette fois, nous l’avons eu”, confirme Ed Boon, non sans une pointe d’enthousiasme.

Le charme des années 80

Pour les aficionados de Van Damme, le skin du combattant dans le jeu évoque ses rôles cultes des années 1980. Le corps sculpté, le sourire narquois, tout y est pour rappeler notamment son rôle dans Blood Sport, le film sorti en 1988.

Exclusivité pour les versions Premium et “Kollector”

Mais attention, ce n’est pas donné à tout le monde de pouvoir jouer avec ce skin. En effet, seules les versions Premium et “Kollector” de Mortal Kombat 1 offriront cette possibilité. Pour ceux qui se posent la question, le jeu proposera aussi un personnage sous les traits de l’actrice Megan Fox.

Du rêve à la réalité

Cette annonce ne fait que renforcer l’histoire particulière entre Van Damme et la franchise. Lors de la création du premier jeu Mortal Kombat en 1992, l’équipe avait contacté la star belge pour en faire la figure centrale. Hélas, l’acteur n’avait pas donné suite à l’époque. “C’était le moment de boucler la boucle”, conclut Ed Boon.

Avec cette intégration très attendue, le jeu Mortal Kombat 1 s’annonce comme un événement marquant dans l’histoire de la franchise et dans la carrière de Jean-Claude Van Damme. Une chose est sûre, l’engouement ne manquera pas au rendez-vous.