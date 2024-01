MSI The Claw : la “console portable” de MSI vise à éclater Steam Deck grâce aux processeurs Intel Core Ultra

MSI rejoint la tendance du jeu portable. Après le succès du Steam Deck et de ses dérivés, comme le ASUS ROG Ally, le Lenovo Legion Go ou le Logitech G Cloud pour le cloud, MSI vient d’annoncer le lancement du MSI The Claw. Il s’agit d’un ordinateur de poche qui se distingue notamment par l’intégration d’un processeur Intel Core Ultra et d’une unité graphique Intel Arc.

L’appareil a été annoncé au CES et, jusqu’à présent, l’entreprise n’a rien dit au sujet du prix ou de la disponibilité. Quoi qu’il en soit, et dans l’attente de ces informations, jetons un coup d’œil à ce que le nouvel appareil de MSI a à offrir et promet.

Fiche technique du MSI The Claw

Caractéristique Spécifications Dimensions et poids 294 x 21,1 x 117 mm, 675 grammes Écran 7 pouces IPS, Résolution FullHD (1920 x 1080 pixels), Taux de rafraîchissement : 120 Hz, 100% sRGB, 500 nits (typique) Processeur Jusqu’à Intel Core Ultra 7 155GH Graphique Intel Arc MÉMOIRE VIVE 16GB LPDDR5 Stockage 1x NVMe M.2 2230 PCIe Gen 4 x4 SSD Capteurs Capteur de vibrations à six axes Connectivité WiFi 7, Bluetooth 5.4 Ports 1 x USB Type-C (Thunderbolt 4), 1 x microSD, 1 x combo audio, 1 x bouton d’alimentation avec lecteur d’empreintes digitales Commandes Boutons ABXY avec RGB, Bâtons L&S RGB, D-Pad, Boutons LR, Déclencheurs LR, Bouton de visualisation, Bouton Menu, Bouton MSI Center M, Bouton OSD, 2 x boutons macro Son 2 x 2W, HiRes Audio Batterie 53 Wh, Charge rapide 65W Système d’exploitation Windows 11 Home, Windows 11 Pro Prix A déterminer

La puissance d’Intel

Le MSI The Claw pèse 675 grammes et est disponible en noir, bien qu’en tant qu’appareil de jeu, il présente quelques détails RGB, comme sur les joysticks. Les boutons et leur disposition ne semblent pas sortir de l’ordinaire, à l’exception des touches macro pour les actions en un clic. Ce qui ressort, c’est le système MSI Cooler Boost Hyperflow, qui se compose de deux ventilateurs et d’une chambre à vapeur pour la dissipation de la couleur.

C’est tout ce qui a été mentionné à propos de sa construction. Pour le reste, tout ce qui a été dit, c’est qu’il a été “conçu de manière ergonomique” et qu’il “s’adapte à différentes tailles de mains, améliorant ainsi l’expérience de jeu”. Nous devrons attendre de l’essayer par nous-mêmes pour tirer des conclusions.

Passons maintenant au moteur. MSI a équipé son The Claw d’un processeur Intel Core Ultra, plus précisément d’un Intel Core Ultra 7 155H (il est sous-entendu qu’il y aura des versions plus modestes) avec huit cœurs Xe. Ce processeur est également équipé d’un GPU Intel Arc avec des technologies telles que XeSS (l’équivalent de DLSS pour Intel), ainsi que la prise en charge de codecs tels que AV1, H.265 et VP). À tout cela s’ajoutent 16 Go de RAM LPDDR5 et un stockage NVMe M.2, bien que la quantité exacte n’ait pas été déterminée.

Pour l’écran, MSI a opté pour une dalle IPS tactile de sept pouces avec une résolution FulHD, un taux de rafraîchissement de 120 hertz et une luminosité typique de 500 nits. La clé de l’appareil est donc de combiner GPU et technologie de mise à l’échelle pour obtenir une plus grande fluidité. Selon MSI, avec les graphismes intermédiaires, l’Arc graphics est capable d’atteindre “un gameplay fluide à 1080p”. Là encore, MSI ne donne pas de chiffres précis.

En ce qui concerne la batterie, le système d’exploitation et la connectivité, le MSI The Claw est livré avec une batterie de 53Whr capable de fournir, selon MSI, deux heures d’autonomie en performance maximale. Le système d’exploitation est Windows 11, mais avec M UI, l’interface de MSI qui comprend, entre autres, des raccourcis vers les jeux et MSI APP Player, qui permet de jouer à des jeux Android. Enfin, notons que l’ordinateur/console supporte le WiFi 7, le Bluetooth 5.4 et dispose d’un port Thunderbolt 4.

Versions et prix du MSI The Claw

Comme mentionné ci-dessus, MSI n’a pas révélé le prix ou la disponibilité du MSI The Claw. Nous garderons un œil sur la mise à jour de cet article lorsqu’elle sera confirmée.

Images | MSI