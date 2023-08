My Hero Academia 399 : Ce que l’on peut attendre du chapitre

Le combat entre All Might et One For All est sur le point d’atteindre de nouveaux sommets tandis que Deku se bat contre Shigaraki dans My Hero Academia 399.

Avec le chapitre précédent de My Hero Academia qui mettait encore plus l’accent sur le combat entre All Might et All For One, tous les regards sont désormais tournés vers le chapitre 399 de My Hero Academia, qui arrive à grands pas. Auparavant, les fans ont pu découvrir le passé d’All Might, comment il a rencontré Nana et pourquoi il a décidé de devenir un héros.

Dans le même temps, le combat entre les deux puissances s’est intensifié, All Might parvenant à infliger de nouveaux dégâts à All For One et ce dernier ripostant à son tour. Il semble que le combat ait atteint son paroxysme et les fans sont impatients de voir qui sortira vainqueur de l’affrontement.

Aperçu du combat de Deku

Dans le chapitre précédent de My Hero Academia, les fans ont eu un aperçu du combat entre Deku et Shigaraki. Comme Deku roue le One For All, une partie de All Might se trouve également dans le Quirk. C’est grâce à ce vestige que Deku a pu comprendre qu’All Might se battait contre All For One au mieux de ses capacités. Les fans n’ont pas eu l’occasion de voir leur affrontement dans le chapitre précédent, mais il est probable que Deku soit encore plus motivé pour triompher de Shigaraki et sauver tous ceux qui lui sont chers, y compris All Might. All For One est une entité incroyablement puissante et un seul faux pas de la part d’All Might pourrait s’avérer fatal.

Voir All Might dans une situation aussi précaire ne peut que renforcer la détermination de Deku et l’inciter à se battre au mieux de ses capacités. Après tout, si son maître fait de son mieux sans même avoir de Quirk, il n’a pas d’excuses et doit finir le travail. Les fans peuvent espérer que la position d’All Might inspirera Deku dans le chapitre 399 de My Hero Academia et le poussera à se dépasser. Bien sûr, le prochain chapitre ne présentera pas complètement le combat entre Deku et Shigaraki. Cependant, des aperçus de ce combat et les pensées de Deku sur la prise de position d’All Might seront certainement intéressants à voir pour les fans. La majeure partie de l’attention devrait rester concentrée sur l’affrontement entre All For One et All Might.

La nouvelle forme d’All Might

Le chapitre 399 de My Hero Academia présentera certainement la nouvelle forme d’All Might qu’il a prise à la fin du chapitre précédent. Les fans ont pu voir qu’Hercule lui envoyait plus d’accessoires et immédiatement, All Might est devenu encore plus polyvalent au combat. Auparavant, les fans ont vu All Might utiliser divers pouvoirs inspirés des bizarreries de ses élèves. Dans le chapitre précédent, il a également réussi à utiliser l’Acide et à endommager All For One dans une large mesure. Peu de temps après, il a reçu deux nouvelles attaches qui lui ont permis d’utiliser deux nouvelles bizarreries.

Cette fois, All Might a reçu un bonus nommé Uravity Buster et Ingenium. Il est évident que ces deux Quirks ont été inspirés par Ochaco Uraraka et Tenya Iida. Ces deux personnages ont également joué un rôle important dans la guerre, mais plus important encore, ils ont réussi à inspirer All Might, ce qui explique pourquoi son armure de combat est également dotée de leurs pouvoirs.

Il reste à savoir ce que ces accessoires feront exactement, mais il est fort probable qu’ils imitent les pouvoirs des Quirks d’origine. Grâce à Uravity Buster, All Might pourra probablement s’emparer de ses ennemis et les faire léviter, puis utiliser ses autres Quirks pour asséner de puissants coups à All For One. Quant à Ingenium, il va probablement augmenter sa mobilité en combat, ainsi que sa vitesse. All Might a certainement besoin de ces bonus pour tenir tête à All For One et les fans verront sans doute ce que ces améliorations offrent dans le prochain chapitre.

Attaque d’All For One

Le chapitre 399 de My Hero Academia verra certainement All For One utiliser plus de puissance. Il a reçu de nombreux coups et a été forcé de se régénérer à maintes reprises. En fait, All Might prévoit de lui faire utiliser le pouvoir de régénération et de rembobinage à un point tel qu’il finira par retourner au néant plus rapidement que prévu. Jusqu’à présent, All For One a mordu à l’hameçon et s’est même affaibli au cours du processus. Cela dit, un seul coup de sa part dans le chapitre précédent a suffi à endommager gravement All Might. Les fans en verront probablement d’autres dans le chapitre 399 de MHA. Il est probable que les fans verront un tas d’autres bizarreries combinées par lui et qu’All Might recevra des coups violents.

Bien que l’armure d’All Might ait déjà été fortement compromise, il n’a pas encore subi de dommages significatifs. Peut-être que le chapitre 399 de My Hero Academia se concentrera sur ce point et augmentera l’intensité du combat en blessant gravement All Might. Si c’est le cas, le combat deviendra encore plus chaotique et ce combat de vie ou de mort sera encore plus intense qu’auparavant. Cela mis à part, la prestation d’All For One dans ce combat a été plutôt terne. Pour quelqu’un qui n’est plus dans la fleur de l’âge, il doit faire mieux, surtout contre un homme dépourvu de Quirk.

Les autres Quirks d’All Might

Bien sûr, Uravity Buster et Ingenium ne seront pas les seuls pouvoirs qu’All Might utilisera dans ce combat. Il doit certainement avoir d’autres Quirks dans sa manche, ce qui signifie que les fans verront bientôt arriver d’autres accessoires. Si tous les personnages de la Classe 1A sont importants, certains ont joué un rôle plus important dans l’histoire et sont donc les préférés des fans. Jusqu’à présent, All Might n’a pas utilisé leurs pouvoirs, mais petit à petit, il commence à utiliser des capacités plus fortes. Il est tout à fait possible qu’il utilise des capacités inspirées des bizarreries de Bakugo, Todoroki et Izuku lui-même. Ces bizarreries seront probablement ses unités offensives les plus puissantes et lui permettront d’infliger le plus de dégâts à All For One.

Il est fort probable qu’All Might utilise ces pouvoirs vers la fin du combat, en guise de dernier rempart, ce qui signifie qu’il y a encore du chemin à parcourir dans ce combat. Les fans attendent des capacités plus puissantes de la part d’All Might. Le pouvoir d’explosion serait extrêmement excitant à voir en combat par l’intermédiaire de l’Armored All Might. En même temps, les pouvoirs de feu et de glace seraient également très utiles dans l’affrontement. En fin de compte, All Might n’a qu’un seul Quirk dont il peut tirer le meilleur parti, et c’est certainement le One For All. Les fans sont impatients de voir comment il va reproduire ce pouvoir, ou même s’il va le reproduire tout court. Les prochains chapitres devraient leur donner la réponse à cette question.