My Hero Academia reviendra plus tôt avec un événement à l’été 2023

Il n’y a toujours pas de date de sortie ni de fenêtre pour la septième saison de l’anime My Hero Academia, mais en attendant, un événement spécial lié à la série aura lieu cet été.

Pour en faire la promotion, Bones, le studio en charge de l’adaptation de l’anime, a partagé une nouvelle illustration. Elle met en scène plusieurs des personnages les plus populaires de la série, comme Izuku Midoriya, alias Deku, son personnage principal.

Mais aussi Katsuki Bakugo, Shota Aizawa (Eraser Head), Tenya Iida, Ochaco Uraraka, Shoto Todoroki et Toshinori Yagi (All Might).

Cet événement My Hero Academia aura lieu le 6 août 2023 au Tachikawa Stage Garden à Tokyo, au Japon.

Les acteurs et actrices qui interprètent les personnages susmentionnés seront présents. Daiki Yamashita, qui incarne Midoriya, sera présent.

Nobuhiko Okamoto, qui interprète Bakugo, sera également présent, ainsi qu’Ayane Sakura, qui se cache derrière Uraraka.

Parmi les autres artistes présents, citons Kaito Ishikawa, Yuki Kaji, Junichi Suqave et Kenta Miyake, qui interprètent respectivement Iida, Todoroki, Aizawa et Yagi.

Les détails spécifiques de cette présentation de My Hero Academia ne sont pas connus. Mais il y a de fortes chances qu’il y ait des informations sur la septième saison de l’anime.

Jusqu’à présent, chaque année a eu une saison de l’anime My Hero Academia, et il ne semble pas que ce sera différent cette fois-ci. Ce qui est encore incertain, c’est s’il s’agit de la dernière saison.

Cela n’est pas garanti, car l’histoire n’est pas terminée. Kohei Horikoshi, le créateur de la série, a déjà dit qu’elle était dans sa dernière ligne droite et qu’elle devait se terminer l’année dernière. Malgré tous ses efforts, il n’a pas pu terminer son œuvre.

Bones doit donc évaluer dans quelle mesure le reste du manga peut être adapté. Il est possible que la raison pour laquelle il n’y a toujours pas d’information sur la date de première ou la fenêtre de la septième saison soit précisément à cause de cela.

Dans ce cas, nous ne pouvons qu’espérer que les détails seront communiqués lors de l’événement estival qui aura lieu dans quelques mois. La prochaine vague d’épisodes sera certainement très appréciée des fans.