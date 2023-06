Naruto : le concept perdu du Daimyo dominant

En tant qu’anime shonen de longue durée, la série Naruto a subi plusieurs changements dans certains de ses concepts de base au cours de son existence. Les changements mineurs et les rétablissements sont monnaie courante dans la plupart des anime, mais la perte d’un aspect plus important d’une série est certainement rare. Le concept du Daimyo au pouvoir est l’un des éléments de Naruto qui a fini par être relégué au second plan, malgré sa construction et son importance initiales.

Les événements de Shippuden propagent la notion de Kage contrôlant totalement leurs nations respectives, sans qu’aucune autre autorité ne puisse remettre en question leurs décisions. Cependant, la première partie semble présenter une notion contraire, où l’autorité finale de gouvernance repose entre les mains des Daimyo de chaque nation. Ces seigneurs féodaux étaient présentés comme des dirigeants politiques tout-puissants devant lesquels même les Kage s’inclinaient, bien que ce portrait ait été rétracté par la suite pour les besoins de la narration.

Qui sont les Daimyo ?

Daimyo est un terme utilisé pour désigner les seigneurs féodaux au pouvoir dans chaque nation, et sa signification est synonyme de noblesse. Ces nobles sont les dirigeants politiques de leurs pays respectifs et détiennent la plus grande autorité en ce qui concerne les affaires de leurs états. Leur juridiction s’étend également aux villages shinobis situés au sein de leur nation, ce qui signifie que le Daimyo a une autorité totale sur les affaires de ces villages cachés.

L’anime se déroulant au Pays du Feu, le Daimyo du Feu est apparu à plusieurs reprises, exerçant à chaque fois son autorité sur le village de la Feuille Cachée en nommant le prochain Hokage. Le Daimyo est ainsi placé au-dessus des Kage, ce qui signifie que ces seigneurs féodaux sont sans aucun doute les individus les plus puissants de toute la série, même si ce n’est que sur le plan politique.

Le système du Daimyo au pouvoir s’apparente au concept de la monarchie, puisqu’un noble contrôle une nation entière uniquement grâce à sa lignée. Bien que ces dirigeants détiennent le pouvoir total sur leurs nations et leurs villages shinobis respectifs, ils ne sont pas nécessairement les plus populaires aux yeux du public. L’allégeance du Sable Caché à Orochimaru après que le Daimyo du Vent ait coupé les vivres au village en est un bon exemple. Cependant, les actes de rébellion sont rares compte tenu de l’autorité et du pouvoir de ces personnages.

L’importance initiale du Daimyo dirigeant

Les seigneurs féodaux ont d’abord été présentés avec un air de mystère, illustrant leur importance et leur autorité sous le couvert du secret. La présence du Daimyo du Feu a été consolidée par son implication dans plusieurs décisions clés concernant le destin de la Feuille Cachée, comme la nomination du prochain Hokage. Quelques guerres et conflits entre villages shinobis ont également été confirmés comme étant causés par des querelles mineures entre Daimyo de différentes nations.

Les villages shinobis n’ont donc d’autre choix que d’obéir à leur Daimyo respectif, car leurs ordres sont définitifs et ne peuvent être annulés. Comme les nations sont responsables du financement de leurs villages de shinobis respectifs, cela explique pourquoi le Daimyo a un tel pouvoir sur leurs affaires internes. Cependant, le fait de partir en guerre pour des conflits insignifiants et de faire le sale boulot du Daimyo semble indiquer que ces élites dirigeantes détiennent beaucoup plus de pouvoir qu’on ne pourrait le croire.

Le pouvoir des Daimyos a été mis en évidence à plusieurs reprises, lorsqu’ils se sont imposés comme de véritables figures d’autorité. Dans Naruto Shippuden the Movie : The Will of Fire, le Daimyo du Feu menace le village de la Feuille Cachée de destruction après qu’un ninja rebelle de la Feuille ait déclaré la guerre aux Cinq Grandes Nations. Bien que cela ne fasse pas partie du canon de la série Naruto, les actions du Daimyo du Vent, qui a réduit le financement des Sables Cachés et a résisté à leurs tentatives de coup d’état, semblent présenter fidèlement l’image de la suprématie des Daimyos.

Comment les Daimyo ont perdu leur autorité

Dans Shippuden, les Daimyos ont perdu leur profondeur initiale et sont devenus de simples figures de proue de leurs nations respectives. De plus, chaque fois que ces seigneurs féodaux ont été présentés à l’écran, ils ont été décrits comme des dirigeants incompétents. C’est particulièrement vrai pour le Daimyo du feu, un leader indécis qui se laisse facilement influencer par l’opinion des autres. C’est à cause de sa faiblesse que Danzo est devenu par la force le candidat au titre de Sixième Hokage. Le respect pour les seigneurs féodaux n’a jamais été le même qu’au début de la série, les considérant comme des figures de proue incompétentes et détachées de la réalité. Les Kage ont fini par occuper le devant de la scène et ont annulé le rôle du Daimyo dans le processus de prise de décision pour leurs villages respectifs.

Le Daimyo fait une autre apparition lorsqu’il décide de la mise en place d’une alliance entre les cinq grandes nations. Cependant, leur rôle dans la décision semblait assez peu pertinent puisque les cinq Kage avaient déjà décidé de s’unir pour combattre la menace imminente. De plus, le nombre de shinobis participant à la guerre remet en question le pouvoir du Daimyo au pouvoir, car la guerre présente chaque village shinobi comme une puissance dotée d’une armée colossale. Dans l’ensemble, les événements de Shippuden ont révélé les divergences dans le concept du Daimyo dominant, leur ôtant toute signification qu’ils avaient initialement dans la série Naruto et les mettant complètement de côté.