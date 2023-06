Naruto x Boruto Ultimate Ninja Storm : Explorez les Connexions Explosives et les Attaques Dévastatrices !

Pour célébrer le 20e anniversaire des débuts du célèbre conte de ninja Naruto, Naruto X Boruto Ultimate Ninja Storm Connections a été annoncé, et une nouvelle bande-annonce semble montrer à quoi s’attendre des jeux Namco de Bandai. .

NARUTO X BORUTO Ultimate Ninja STORM CONNECTIONS Character Trailer

Pour la première fois, nous pourrons voir Naruto Uzumaki depuis son enfance jusqu’à ses derniers combats contre Sasuke Uchiha dans le même jeu, le tout avec des graphismes revisités. De plus, Naruto X Boruto Ultimate Ninja Storm Connections apportera une nouvelle histoire, exclusive à son propre jeu.

Naruto X Boruto Ultimate Ninja Storm Connections comprendra le plus grand nombre de personnages jamais vus jusqu’à présent, puisqu’il inclura tous les personnages des précédents volets. Les énigmatiques frères Otsutsuki, Ashura et Indra, seront également de la partie, tout comme Jigen, Kawaki et Boruto (Karma).

La bande-annonce est tout simplement magnifique, nous laissant entrevoir des graphismes de premier ordre et des mécaniques impressionnantes couplées à des effets soignés. Les mouvements sont rapides et précis, non seulement les attaques spéciales, mais aussi les dynamiques de mêlée.

La présentation des personnages est impressionnante, tout fan de Naruto sera satisfait, c’est certain. La qualité de la réalisation est fascinante, pour autant que la bande-annonce nous le permette.

Quand sortira Naruto X Boruto Ultimate Ninja Storm Connections ?

Le jeu sera disponible sur Xbox Series XS, PS5, PS4, PC et Nintendo Switch. Seule sa fenêtre de sortie a été annoncée pour cette année 2023.

Rappelons que le dernier manga de la franchise qui se concentre sur Boruto, le fils de Naruto, a terminé la première partie du manga et de l’anime, et se prépare pour la seconde, mais avant cela, il aura une période de préparation, ce qui signifie que nous ne compterons pas sur sa publication pour le moment.