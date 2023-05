Naughty Dog prépare le solo, mais le multijoueur de The Last of Us se réduit

Une absence que beaucoup ont ressentie lors du PlayStation Showcase 2023 a été une annonce liée à la série The Last of Us. C’est pourquoi Naughty Dog, le studio à l’origine de la série, a décidé de partager une mise à jour.

Dans celle-ci, on peut lire “nous savons que plusieurs d’entre vous veulent en savoir plu sur notre jeu multijoueur The Last of Us”. Les informations concernant ce titre sont apparues en 2018 et font toujours parler d’elles.

The Last of Us Part I - Maintenant disponible - VF - 4K | PS5, PC

À cela, Naughty Dog ajoute “nous sommes incroyablement fiers du travail que notre studio a réalisé jusqu’à présent, mais au fur et à mesure que le développement se poursuivait, nous avons réalisé qu’il était préférable pour le jeu de lui donner un peu plus de temps”.

En parlant du titre The Last of Us, Naughty Dog a déclaré que “notre équipe continuera à travailler sur le projet, ainsi que sur nos autres jeux en cours de développement, y compris une nouvelle expérience solo…”.

Ce dernier point ne manquera pas de susciter l’intérêt de tous les joueurs. Ce n’est pas pour rien que Naughty Dog, en plus d’être responsable de The Last of Us, est également le créateur d’Uncharted.

C’est un studio qui est plutôt doué pour créer des aventures axées sur l’expérience solo. La société a également indiqué “nous sommes impatients de partager plus de [détails] bientôt”. Elle a ajouté que “nous sommes reconnaissants à notre fantastique communauté pour son soutien”.

Le studio a terminé en disant “merci pour votre passion pour nos jeux elle continue à nous faire avancer”. Une autre source, Bloomberg, a abordé le sujet et fait quelques révélations.

Selon leur source, l’équipe travaillant sur le spin-off de The Last of Us a subi une réduction d’effectifs.

Tout cela en raison d’une récente évaluation. Mais ces travailleurs n’ont pas été licenciés. Ils ont en fait été réaffectés à d’autres projets du studio.

Le premier jeu de la série comportait un volet multijoueur, Factions, qui proposait plusieurs modes de jeu alternatifs et supportait jusqu’à huit joueurs.

On peut imaginer que Naughty Dog s’en inspirera pour créer ce spin-off, ou du moins qu’il reprendra certaines des idées derrière cette option du premier jeu.

Le mieux est de rester à l’affût de toute annonce, mais ne vous attendez pas à des mises à jour fréquentes.