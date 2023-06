Ne ratez pas cette opportunité : Jouez gratuitement à la quatrième saison de Call of Duty: Modern Warfare II ce week-end !

Activision vient d’annoncer une surprise pour les amateurs de Call of Duty : Modern Warfare II. Du 22 juin au 26 juin, les joueurs pourront accéder gratuitement au volet multijoueur du titre. Tout cela pour dévoiler sa saison 4.

Call of Duty: Modern Warfare II & Warzone 2.0 - Trailer cinématique de la Saison 4 - VF | PS5, PS4

Lire cette vidéo sur YouTube

De plus, l’accès au multijoueur de Call of Duty : Modern Warfare II sera étendu. Les joueurs pourront profiter de plus de 20 modes de jeu sur plus de 10 cartes multijoueurs. Parmi ces dernières, les nouveautés de la saison 4 : Showdown et Kunstenaar District.

Une fois entrés dans les matchs en ligne, ils auront l’occasion d’essayer les nouveaux modes de jeu. Comme le mode extrême, avec peu d’éléments du HUD, des tirs amis et une santé réduite. Ou le nouveau mode à la troisième personne, si vous n’êtes pas très habitué aux jeux de tir à la première personne.

Si vous n’avez rien de prévu pour le week-end, n’hésitez pas à profiter de ces journées gratuites de Call of Duty : Modern Warfare II. Il vous suffit de vous rendre dans la boutique de votre console et de rechercher ce titre. Une fois que vous l’aurez téléchargé, préparez-vous à passer à l’action. Allez-vous profiter de cette offre gratuite ?