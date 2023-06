Netflix frappe fort avec la bande-annonce de One Piece : une adaptation qui promet de faire honneur à l’œuvre originale

La bande-annonce de One Piece de Netflix offre un premier aperçu de la prochaine adaptation en live-action de One Piece et prouve que certaines craintes au sujet de la série sont fausses.

La première bande-annonce de One Piece montre que l’adaptation en live-action de Netflix de la série manga/anime One Piece, qui a battu tous les records, pourrait bien démarrer sur les chapeaux de roue. Netflix prépare une série One Piece en live-action depuis 2020, et un premier aperçu de l’adaptation de l’univers d’Eiichiro Oda a enfin été dévoilé. One Piece existe depuis plus de 25 ans, ce qui signifie que l’adaptation en live-action a la difficile mission de fonctionner à la fois pour les fans de longue date et pour les nouveaux publics. La première de One Piece de Netflix aura lieu le 31 août 2023.

La popularité de One Piece signifie que la barre est haute pour l’adaptation Netflix à venir, du moins par rapport au manga original et à l’anime One Piece. Bien entendu, le bilan d’Hollywood en matière d’adaptations d’anime en prises de vue réelles n’est pas très bon, c’est pourquoi la série One Piece en prises de vue réelles suscitait des inquiétudes. Plus récemment, Netflix a annulé la série Cowboy Bebop après des critiques mitigées, ajoutant une nouvelle entrée à la liste des adaptations ratées d’animes en prises de vue réelles. Cela dit, la première bande-annonce de One Piece est prometteuse et prouve que certaines craintes initiales étaient infondées.

Les capacités de Luffy dans l’adaptation en live-action de One Piece sont impressionnantes

L’une des plus grandes inquiétudes concernant la version live de One Piece de Netflix était de savoir comment représenter les pouvoirs de Luffy. Le corps en caoutchouc de Luffy fonctionne parfaitement dans le manga et l’anime, et c’est l’une des raisons pour lesquelles les scènes de combat de One Piece sont si uniques. Cependant, les pouvoirs d’étirement ne sont généralement pas très esthétiques en prises de vue réelles.

Même les films à gros budget des Quatre Fantastiques n’ont pas réussi à reproduire les pouvoirs d’étirement de Mister Fantastic, par exemple. La façon dont les pouvoirs de Luffy fonctionneraient en prise de vue réelle ferait le succès ou l’échec de la série One Piece en prise de vue réelle. Heureusement, le coup de poing caractéristique de Luffy a l’air très réussi dans la bande-annonce de Netflix One Piece.

One Piece | Teaser officiel VOSTFR | Netflix France

Si la série One Piece en prise de vue réelle de Netflix conserve la même qualité d’effets visuels que la bande-annonce pour l’ensemble de la série, celle-ci aura résolu un problème délicat lorsqu’il s’agit d’adapter un anime. Les mangas et les séries animées sont des médias visuels qui créent souvent des mondes et des moments fantastiques. Traduire correctement ces éléments fantastiques en prises de vue réelles est un énorme défi, et la plupart des adaptations d’anime en prises de vue réelles ont échoué. Une série One Piece en prise de vue réelle devrait impliquer beaucoup d’effets visuels, donc les pouvoirs de Luffy dans la bande-annonce de One Piece sont prometteurs pour le reste de la série.

La série One Piece de Netflix reste fidèle à l’œuvre originale du manga

En termes de personnages, de costumes et de décors, l’adaptation de One Piece par Netflix est jusqu’à présent fidèle au manga original One Piece. Même s’il peut être étrange au début de voir l’univers de One Piece dans une production en prise de vue réelle, la bande-annonce de One Piece suggère que la série évitera certaines erreurs capitales de l’adaptation d’anime.

La saison 1 de One Piece de Netflix devrait adapter la East Blue Saga, même si le rythme et l’ordre chronologique des six premiers arcs de One Piece seront probablement modifiés. Néanmoins, il ne semble pas y avoir d’ajouts ou de retraits majeurs dans One Piece de Netflix, ce qui est un bon premier pas.

Il est difficile de juger comment le ton, l’humour et les scènes de combat de One Piece fonctionneront dans la série en live-action en ne se basant que sur la première bande-annonce. Néanmoins, les acteurs de One Piece en live-action sont tous très bien dans leurs rôles, et l’esthétique de la série correspond en quelque sorte à celle de l’anime.

Les moments vécus par les personnages ainsi que la direction que semble prendre l’histoire de One Piece correspondent également à la façon dont elle s’est déroulée dans l’anime One Piece, même s’il y aura des différences en termes de chronologie.

L’adaptation de One Piece sur Netflix rencontre toujours un obstacle majeur à surmonter

Le plus gros problème que la série One Piece de Netflix doit surmonter est le rythme. Quelle que soit la qualité de l’écriture, des performances et des effets visuels, faire tenir autant d’arcs One Piece en seulement huit épisodes d’une heure peut nuire à la série One Piece en prises de vue réelles.

Pour mettre les choses en perspective, il a fallu 61 épisodes à l’anime One Piece pour couvrir la saga East Blue, qui va de l’arc Romance Dawn à l’arc LogueTown. La série One Piece de Netflix ne disposera que de moins de huit heures pour couvrir ces mêmes histoires, soit bien moins que ce que l’anime One Piece a consacré à la East Blue Saga.

L’adaptation live-action One Piece sera disponible en streaming sur Netflix à partir du 31 août 2023.