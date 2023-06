Nintendo promet un jeu sur la princesse Peach et le retour de Mario

Nintendo sortira un jeu Switch mettant en scène l’emblématique Princesse Peach en 2024, le premier rôle de l’héroïne depuis Super Princesse Peach de 2005.

Pourquoi c’est important : Nintendo présente depuis longtemps Mario et son frère Luigi dans des rôles de premier plan dans un secteur qui privilégie généralement les héros masculins.

Détails : Nintendo n’a pas révélé grand-chose du jeu, ni annoncé son titre ou l’équipe qui l’a conçu.

Il n’a montré que quelques secondes de Peach debout sur une scène et frappant des ennemis avec des pouvoirs magiques au cours d’une présentation en ligne de 40 minutes sur les jeux à venir.

L’aventure de Peach a été annoncée en même temps que le remake du classique Super Mario RPG de 1996 et une version améliorée de Luigi’s Mansion : Dark Moon.

Entre les lignes : Peach est un personnage jouable optionnel dans les jeux Mario depuis Super Mario Bros. 2 en 1988.

Dans SMB2, elle était une combattante puissante qui pouvait sauter plus loin que Mario grâce à sa robe rose flottante.

Mais elle a également été reléguée à des rôles qui jouaient sur les stéréotypes des personnages féminins : dans certaines aventures, elle attendait que Mario la sauve ou, dans Super Princess Peach, elle utilisait ses sautes d’humeur, comme la colère et la tristesse, comme super-pouvoirs contre ses ennemis.

Le tableau d’ensemble : Le personnage de la princesse Peach a été modernisé dans le film à succès de cette année, Super Mario Bros.

Dans le film, Peach (interprétée par Anya Taylor-Joy) est une dirigeante forte qui entraîne Mario au combat dans le Royaume Champignon.

Shigeru Miyamoto, qui a dirigé la création initiale des jeux Mario de Nintendo, a déclaré à Variety en avril que Peach était initialement présentée de manière à donner aux joueurs un objectif (la sauver), mais que la société “souhaitait en faire un personnage jouable, lui donner sa propre histoire, en faire une princesse plus puissante, etc.

Prochaines étapes : Peach et Daisy, autre personnage de la franchise Mario, seront également jouables dans Super Mario Bros. Wonder, un jeu Mario à défilement latéral qui sortira le 20 octobre.