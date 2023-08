Nintendo Switch : les développeurs peuvent désormais utiliser Denuvo pour empêcher l’émulation PC

Irdeto, la société à l’origine de Denuvo, les outils de sécurité qui empêchent le piratage/cracking des jeux PC, a annoncé la disponibilité de sa technologie pour la Nintendo Switch. Elle est accessible depuis le portail des développeurs Nintendo (NPD).

Il s’agit du site de Nintendo dédié au middleware de la Switch. Le NPD met à disposition des joueurs de la documentation, des outils et d’autres supports utiles pour le développement de jeux.

Grâce à Denuvo, les développeurs pourront accéder à la protection des émulateurs Nintendo Switch, une technologie qui protège les jeux Switch du piratage.

Elle permet notamment de bloquer la lecture non autorisée d’un titre sur PC.

Ainsi, pour jouer à des jeux de console, il faudra posséder la console et non les émuler sur l’ordinateur en les téléchargeant illégalement. C’est un coup dur pour le piratage.

Il permet de s’assurer que les bénéfices des ventes des titres de la Nintendo Switch reviennent à leurs créateurs. Surtout au moment du lancement, qui est le moment le plus important.

Cela les oblige à acheter des jeux vidéo au format physique ou numérique. Le fonctionnement de cette technologie ne devrait pas avoir d’impact sur l’expérience qu’ils proposent.

Elle permet d’ajouter des vérifications dans le code qui bloque le gameplay sur les émulateurs lorsqu’on essaie de jouer sur PC.

We're thrilled to announce that our top-tier protection technologies are officially accessible as authorized #NintendoSwitch middleware on the #Nintendo Developer Portal! 🎮🛡️

Read more: https://t.co/y62OquDKNI#Denuvo #Cybersecurity #GameSecurity #VideoGames #ProtectYourGames pic.twitter.com/E1mKStI6iv

— Denuvo by Irdeto (@gamingatdenuvo) August 23, 2023